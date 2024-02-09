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Ekonomi

Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Şimşek başkanlığında toplandı

Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantıda, tüketici kredileri başta olmak üzere kredilerdeki son dönem gelişmeler ile bu gelişmelerin finansal istikrara etkileri ele alındı, uygulanabilecek tedbirler tartışıldı.

AA9 Şubat 2024 Cuma 11:45 - Güncelleme:
Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Şimşek başkanlığında toplandı
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Finansal İstikrar Komitesi toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında bugün yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, toplantıda, tüketici kredileri başta olmak üzere kredilerdeki son dönem gelişmeleri ve bu gelişmelerin finansal istikrara etkilerinin ele alındığı bildirildi.

Toplantıda bu konuda uygulanabilecek tedbirlerin de tartışıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kredi büyümesi ve kompozisyonunun finansal istikrarla uyumlu seyretmesi için atılması gereken adımlar detaylı olarak değerlendirilmiştir. Komite, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyümenin en önemli unsurlarından finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürmektedir."

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