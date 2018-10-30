Finansal saldırı duvara tosladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önemli açıklamalarda bulundu. 10 Ağustos ekonomik saldırı sürecine de değinen Albayrak, “Ekonomik kriz mi, saldırı mı? 10 Ağustos’ta işaret fişeği ortaya konularak başlayan süreç, sıkı ekip uyumuyla adımların atılmasıyla, ortaya konulan tedbirler ve 13 Ağustos’ta birilerinin hayalini nasıl püskürttüğünü Türkiye ekonomisi ortaya koydu. Senaryonun hayaliyle pazar günü yabancı ülke başkentinde o gün toplanıp saldırı planı yapmış olabilirler. Türkiye’nin de kendine yönelik stratejik planı olduğunu pazar günü Asya piyasaları açıldığında görüldü” diye konuştu.

EKİMDE NORMALLEŞME BAŞLADI

10 Ağustos’a yönelik finansal spekülasyon için hazırlayanların duvara tosladığını vurgulayan Albayrak, şöyle konuştu: “Önce 7.5 bandı kırılıp, altılara iki ay boyunca kur seviyesini bu noktaya taşımıştır. Eylül sonu kuru 5,90. Eylül ayında Türkiye bankacılık sektörü, kamu ve özel bankalar yok, yabancı bankalar da var. Eylül ayında yurtdışındaki ticaretin finansmanı uluslararası piyasalarda baskılanmaya çalışıldığı dönem geçirmiştir. 12 Eylül 1980 darbesinde bile karşılaşılmayan ekonomik saldırı ile karşılaştık. Türkiye attığı adımlarla ay sonuna kadar bunu da püskürterek normalleşmeyi yakalamış. Ekim ayı ile güçlü dengelenme sürecini ortaya koymuştur.”

ENFLASYON BELİRSİZLİK KAYNAKLI

“Türkiye’nin bilançosu toplam borcun gayri safi milli hasılaya oranı yüzde 137, gelişmekte olan ülkelerin yüzde 211, dünya ortalaması yüzde 318” diyen Albayrak, şunları kaydetti: “Enflasyon, faiz atağına rağmen Türkiye bu süreçte iki ayda atılan adımlarla, bu süreci geride bırakmıştır. Enflasyon, sadece eylül ayında belirsizlik nedeniyle algı kaynaklıdır. Eylül ayı büyük bozulmalar yaşandığı aydır. Ekim ayı sürecin fiyatlama normalleşmesine dayalı, önümüzdeki süreci farklı şekilde ortaya koymuştur.”