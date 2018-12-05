Fındık ihracatında 250-260 bin ton beklentisi

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan 2018-2019 ihracat sezonunun ilk üç ayında Türkiye'nin 90 bin 333 ton fındık satarak 493 milyon dolar döviz girdisi elde ettiğini belirtti.

Geçen sezonun aynı zaman diliminde ihraç edilen 99 bin 657 ton fındığa karşılık 642 milyon dolar gelir elde edildiğini aktaran Sevinç, "Geçen sezona göre bu ihracat döneminde hem miktar hem de gelirde düşüş söz konusu. İhracatçılar olarak yeni sezonda 250-260 bin ton satış gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.

Türkiye'nin 2000 yılından bu yana geçen sürede tonaj bakımından satış yaptığı ürün miktarının iki sezon hariç 220-250 bin ton arasında gerçekleştiğini ifade eden Sevinç, fındık ihracatında herkesin elde edilen gelire odaklandığını ancak asıl fındık üretim miktarı ve kalitesi üzerinde durulması gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin rakibi ülkelerin üretim alanlarını genişlettiğini dile getiren Sevinç, "İhracatçılar Birliği başkanı olarak kaç yüz bin ton mal satabiliriz, ona bakmam lazım. Bunu da yapabilmemiz, 2023 hedeflerine ulaşabilmemiz için üretimi, verimliliği artırıp maliyeti düşürerek üreticinin karlılığını artırmamız gerekiyor." diye konuştu.