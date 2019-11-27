13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7796
  • 6,3556
  • 270.498
  • 105863
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Fındık ihracatında bu sezon rekor bekleniyor

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sevinç, 2019-2020 fındık ihraç sezonunda 300 bin tonun üzerinde ihracat beklentileri olduğunu belirterek, 'Bu, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı olacak.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, AA muhabirine, 1 Eylül'de başlayan yeni ihracat döneminin ilk 11 haftasında 122 bin 434 ton fındık ihraç edilerek yaklaşık 789 milyon dolar gelir sağlandığını söyledi.
 
İhracat döneminin istedikleri şekilde ve beklentileri doğrultusunda devam ettiğini vurgulayan Sevinç, ürünün bol olmasının ihracatı da teşvik ettiğini aktardı.
 
Geçen sezonun 270 bin ton fındık ihracatıyla kapandığını ifade eden Sevinç, "Yeni sezonda 300 bin tonun üzerinde ihracat beklentimiz var. Bu Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı olacak." diye konuştu.
 
"DÜNYA GENELİNDE SERT KABUKLU YEMİŞLERİN TÜKETİMİNDE HIZLI ARTIŞ VAR"
 
Sevinç, dünya genelinde sert kabuklu yemişlerin tüketiminde hızlı artış olduğunu kaydederek, bu nedenle yabancı alıcıların Türk fındığına yoğun talebi bulunduğunu söyledi.
 
Dünyada tüketim trendlerinin değiştiğini belirten Sevinç, "İnsanlar daha rafine lüks yiyeceklere yöneliyor. O nedenle talep noktasında bir problem olmaz. Arzı düzenli, dengeli ve istikrarlı yapabildiğimiz takdirde fındık çok güzel günler görecek." ifadesini kullandı.
 
Sevinç, Türkiye açısından fındığın stratejik bir ürün olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye ne yapıp yapıp üretimi, verimi, kaliteyi artırmayı becerebilmeli. Yüzde 100 net ihracat sağladığımız fındıkta ülkemiz, üreticimiz, sanayicimiz, tüccarımız, halkımız herkes fayda görsün. Fındık stratejik bir üründür. Üretimi de kendisi kadar stratejiktir." diye konuştu.
 
Fındıkta üretim, verim ve kalite seferberliği başlatılmasını isteyen Sevinç, başta devlet olmak üzere tüm paydaşların bu konuya eğilmesi, halkı bahçeleriyle ilgilenme konusunda teşvik etmesi gerektiğini kaydetti.

Mehmetçiğe yerli ve milli destek! Teslimat 52 bini geçti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

George Friedman: Bugün çok farklı bir Türkiye ile karşı karşıyayız

George Friedman: Bugün çok farklı bir Türkiye ile karşı karşıyayız

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

'DEAŞ, faaliyetlerini Güneydoğu Asya'ya kaydırabilir'

'DEAŞ, faaliyetlerini Güneydoğu Asya'ya kaydırabilir'

ABD'de acil durum! Şehre ulaştı

ABD'de acil durum! Şehre ulaştı

Dehşet verici olayda iddianame hazırlandı

Dehşet verici olayda iddianame hazırlandı

Böylesi görülmedi: 1 euroya ev satıyorlar!

Böylesi görülmedi: 1 euroya ev satıyorlar!

Balkanlar'daki deprem fırtınası büyük Marmara depremini tetikler mi?

Balkanlar'daki deprem fırtınası büyük Marmara depremini tetikler mi?

Başkan Erdoğan tanıtmıştı: Gurur duyduk

Başkan Erdoğan tanıtmıştı: Gurur duyduk
 

POPÜLER HABERLER

Polis ilk kez kullandı, sivil toplum örgütleri ayağa kalktı

Polis ilk kez kullandı, sivil toplum örgütleri ayağa kalktı

Kış hastalıklarının ilacı! 2 ay süresince tüketiliyor

Kış hastalıklarının ilacı! 2 ay süresince tüketiliyor

Pizza kutusundan çıkanlar ekipleri şaşkına çevirdi!

Pizza kutusundan çıkanlar ekipleri şaşkına çevirdi!

Keçileri otlatırken buldu! Böyle kullanmışlar...

Keçileri otlatırken buldu! Böyle kullanmışlar...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA