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Fındık işçileri sigortalı oluyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında fındık işçileri, belediyeye ait şirket bünyesinde sigortalı olarak çalışacak.

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Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Fındık Toplamaya Büyükşehir Eli Dokunuyor Projesi" kapsamında fındık işçilerinin sigortalı çalışması sağlanacak.

Belediyenin fındık işçiliğine yönelik çalışmaları kapsamında, fındık toplamak için il dışından kente gelen işçilere her sezon yaklaşık 45 milyon lira ödendiği belirlendi.

Belediye bu tespit üzerine Ordu Tarım ve Hayvancılık Gıda Sanayi AŞ'nin faaliyet alanına fındığı da ekledi.

Pilot bölge olarak belirlenen Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde gerçekleştirilecek çalışma çerçevesinde tarım işçilerinden 15'er kişilik ekipler oluşturulacak ve bu ekipler Ordu Tarım ve Hayvancılık Gıda Sanayi AŞ'ye bağlı olarak çalışacak. Fındık hasadı yaptırmak isteyen bahçe sahipleri, işveren olarak bu şirket ile anlaşma imzalayacak.

Belediyenin şirketine bahçe temizleme, ot biçme gibi işler için de başvurulabilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, sigortalı olarak fındık toplamak isteyen işçilerin yarından itibaren belediyeye müracaatta bulunabilecekleri bildirildi.

Açıklamada, "Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla, fındık işçiliğine düzenleme getirmeye hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, fındık işçisi olarak çalışmak isteyenlerin başvurularını yarından itibaren almaya başlıyor. Başvurular, Altınordu ilçesinde Ordu Büyükşehir Belediyesi danışma ofisine, Ünye ilçesinde ORMEK binasındaki ofise, Fatsa ilçesinde ise Kültür Sarayı'nda oluşturulan başvuru ofisine yapılabilecek." ifadeleri kullanıldı.

TZOB'dan destek

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediyesinin projesini desteklediklerini söyledi.

Fındık işçilerinin sigortalanmasının son derece önemli olduğunu belirten Soydan, "Bu örnek bir proje." dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in bu konuda kendileriyle de istişarede bulunduğunu dile getiren Soydan, "Beklentimiz, gerek fındık hasadı sürecinde gerekse hasat sonrası bahçelere bakım sürecinde yaşanan işçi probleminin aşılması." dedi.

Soydan, belediyeye çok sayıda başvuru beklediklerini de sözlerine ekledi. 

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