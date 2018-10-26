Fındıkta sevinç
Başkan Erdoğan fındıkta alım fiyatını 14.5 lira olarak duyurdu. 8 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiren fiyat üretici tarafından sevinçle karşılandı.
Yaklaşık 8 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiren fındıkta beklenen müjde geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ekim ayı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda fındık alım fiyatını açıkladı. Erdoğan TMO’nun 1 Kasım itibariyle levant kalite fındığın kilosunu 14 liradan, Giresun kalite fındığın kilosunu 14.50 liradan almaya başlayacağı müjdesini verdi. Fiyat, doğrudan gelir desteğiyle birlikte 16 lirayı bulacak.
ALİVRECİLERE ÖNLEM
Erdoğan, “Geçtiğimiz yıl fındık fiyatlarının düşük seyretmesi üzerine, müdahale alımı yoluna gittik biz. Bu şekilde 10 ila 1.5 lira fiyatla 143 bin ton fındık alımı gerçekleştirdik. Bu yıl ise rekolte düşük olmakla birlikte kalite oldukça iyi gözüküyor. Fındık fiyatlarının yine düşmeye başlaması üzerine TMO’yu son anda biz dedik ki bir kez daha devreye sokalım. Çünkü alivreciler var. Onlar geliyor benim fındık üreticisi kardeşimi köşeye sıkıştırıp elinden mahsulü alıyor” dedi.
Başkan Erdoğan “Şimdi TMO ile 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren kalite fındığın kilosunu 14 liradan, Giresun kalite fındığın kilosunu da 14.5 liradan almaya başlayacağız. Kayıtlı fındık alımlarında 2 lira da destekleme ödemesi yapıyoruz. TMO’nun stoklarına geliyorum şimdi bu stoklardan da 10 bin ton fındığı Fiskobirlik’e’e teminat karşılığı vererek bu kurumumuzu da ayrıca desteklemiş oluyoruz. Bu müjdeyi fındık üreticilerimize, ihracatçılarımıza buradan ilk defa açıklamış oluyorum” diye konuştu.
Erdoğan’ın açıkladığı fiyat üretici tarafından sevinçle karşılandı. Ticaret borsalarında fındık 13 lira seviyesinden işlem görüyor. Sezon başında ihracatçı tüccarlar 11 liradan piyasaya girerek alım yapmıştı. TMO’nun piyasaya gireceği konusu ağırlık kazanınca bu rakam 13 liraya yükselmiş ama fiyat açıklanmayınca yeniden 12 liraya kadar inmişti. Bunun üzerine bölgedeki oda ve borsa başkanları Ankara’da temaslarda bulunarak TMO’nun piyasaya girip 15 liradan fındık alımı yapması talebini iletmişti.
FİYAT 16 TL’YE ULAŞTI, ÜRETİCİ MEMNUN
Başkan Erdoğan’ın açıkladığı fındık alım fiyatı üretici tarafından sevinçle karşılandı. Üreticiler Doğrudan Gelir Desteğiyle toplamda kilo başına 16 TL’lik bir fiyatın oluştuğunu ve bunun da iyi bir fiyat olduğunu söylediler. Görüşler şöyle:
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: TMO’nun 14.5 liradan piyasaya girmesi olumludur. Başta Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.
Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk: Açıklanan rakam, çiftçilerimizi tatmin edecek bir rakamdır. Halen serbest piyasada fındık 11.75 lira ile 12 lira arasında değişiyor. Bu fiyatın açıklanması otomatikman serbest piyasayı etkileyecek. Fındık alanlarda ister, istemez fiyatlarını yukarı çekecek.
TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: TMO geçen sezonun üzerinde alım yapılacak. Bu fiyat oldukça olumlu olmuştur. Çiftçilerimize hayırlı olsun.
Giresun Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Yaşar İbaş: Beklentilerin karşılandığı bir karar oldu. TMO’nun alım yapacak olması başta fiyatlar olmak üzere serbest piyasayı olumlu yönde etkileyecektir.
Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan: Bu fiyat, devletin üreticinin yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceği anlamına geliyor.
Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu: Bu açıklamayı önemsiyoruz, çok olumlu ve yerinde. Cumhurbaşkanımızın fındık üreticilerini her zaman dikkate aldığını gösteren bir açıklama bu.
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