Fındıkta tüm zamanların ihraç rekoru bekleniyor

Fındıkta üreticiyi memnun eden taban fiyatların ardından rekoltede de yüzler gülüyor. İtalya, Gürcistan ve Azerbaycan’da rekolte düşerken Türkiye’de üretim bolluğu yaşanıyor. Üretimdeki artışa bağlı olarak ihracatçılar, dünya fındık üretiminin yüzde 70’ini elinde bulunduran Türkiye’nin yeni ihracat sezonunda 300 bin tonun üzerinde iç fındık ihraç etmesini bekliyor. Beklentiler, en yüksek ihracatın yapıldığı 2012-2013 sezonundaki 301 bin tonun aşılacağı yönünde. Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, 31 Ağustos’ta sona erecek 2018-2019 fındık ihracat sezonunun yaklaşık 275 bin tonla kapanacağını tahmin ettiklerini söyledi. Sevinç, 2019-2020 fındık ihracatı sezonunun ise 1 Eylül’de başlayacağını ve güzel bir sezonun kendilerini beklediğini aktardı. Yeni sezonda rekor düzeyde iç fındık ihracatı beklediklerini vurgulayan Sevinç, “Rekolte bu sene oldukça yüksek. Bunu, Tarım ve Orman Bakanlığının resmi verilerinden de görebiliriz. Bu yıl fındık ihracatından beklentimiz, en yüksek ihracatın yapıldığı 2012-2013 sezonundaki 301 bin ton iç fındık ihracatının üzerine çıkılması yönünde” dedi.

HEDEF SIFIR STOK

Sevinç, bu konuda bütün ihracatçıların elinden geleni yapacağına inandığını dile getirerek, “Fındık rekoltesinin fazla olması kimseyi korkutmamalı. Biz ülke olarak daha fazla fındık üretmek için daha da gayret etmeliyiz. Üretimde tekel olmak yetmez. Satışta da oranı artırmak zorundayız. Fındık, ülkemiz ihracatının yüz akıdır” diye konuştu. Sevinç, hedeflerinin tüm fındığı ihraç ederek, gelecek sezona sıfır stok bırakmak olduğunu vurguladı.