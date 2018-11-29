Fırsatçılar geri adım atmıyor

ABD Doları dün serbest piyasada 5.13 liraya kadar gerileyerek 7 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Dolar böylece 7.24 ile tarihi zirveyi gördüğü 13 Ağustos’tan bu yana yüzde 39 değer kaybetti. Ancak dolardaki bu düşüş halen birçok temel ürüne yansımadı. O tarihlerde 7 lirayı aşan dolara bakıp hemen zam yapanlar bugün 5.13 liraya kadar inen doları görmezden geliyor. Ağustos ayından bu yana yapılan zamların ağırlığını ise dolarla doğrudan ilgisi olmayan tarım ve gıda ürünleri oluşturuyor.

TOPYEKÜN ZAM YAPTILAR

TÜİK’in son açıkladığı enflasyon sepetindeki ürünlerde bunu doğruluyor. Buna göre doların fiyatı dün itibariyle, 3 Ağustos fiyatı ile aynı seviyeye gelirken o tarihten bu yana birçok ürüne yapılan yüzde 9-84 aralığındaki zamlar geri çekilmedi. Ağustos başından bu yana bisküvi yüzde 13.8, pirinç yüzde 9.86, ayçiçek yağı yüzde 18, salça yüzde 84 zamlandı. Yapılan zamlar, dolardaki düşüşü fiyatlara yansıtmak bir yana ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’ kapsamında ‘indirim’ yapacağını duyuranların bunu fırsat çevirdiğini de ortaya koydu.

DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR

Benzin fiyatlarında bile son bir ayda 73 kuruş düşüşe neden olan dolardaki düşüşü dün 3 ayrı gelişme tetikledi. Bunlardan birincisi ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’in ‘güvercin’ açıklamaları oldu. Powell’ın, geçen ay kullandığı ifadelerin neredeyse tam tersi şekilde, hedef faizin hemen altında olduklarını söylemesi iyimserliği artırdı. Birçok yatırımcı Powell’ın açıklamalarını Fed’in üç yıllık sıkılaştırma döngüsünün sona yaklaşmakta olduğunun sinyali olarak nitelendirdi. Powell’ın ‘güvercin’ açıklamalarının ardından dolar küresel piyasalarda değer kaybetti.

FAİZLER DE İNİŞTE

Doların küresel piyasalardaki değer kaybı gelişmekte olan ülkelerle birlikte TL’ye de destek oldu. Ayrıca kasım ayı ekonomik güven endeksinde kaydedilen yüzde 9.1’lik yükseliş de pozitif görünümü destekledi. Diğer taraftan yurtiçinde ekonominin cari fazla veriyor olmasının yanı sıra enflasyonun düşeceği beklentileri de TL’ye destek oldu. Dolar gün içinde 5.13 liraya kadar gerilerken Borsa da yüzde 1.12 artışla 95 bin puanı aştı. Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvil dün 16.68 seviyesindeyken dün 16.54’e geriledi. Kasım ayına 5.50’nin üzerinde başlayan doların düşüşünde, hükümet tarafından atılan adımlar, ABD ile ilişkilerin iyileşmesi ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin de etkisi oldu. Dolar 13 Ağustos’ta 7.24 ile tarihi zirvesini görmüştü.