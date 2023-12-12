Fırsatçılar vazgeçmiyor! Günlük kiralamada yeni oyun

Günlük kiralık evler şimdi de saatlik kiralanmaya başlandı. Belgeyi henüz almayan fırsatçılar, ilan oyunuyla müşteri çekiyor. Saati 100 TL'ye konut pazarlayan da var, hafta sonu farklı fiyat isteyen de...

Geçtiğimiz aylarda yasalaşarak yürürlüğe giren günlük kiralık evlere ilişkin düzenlemeye karşı fırsatçılar arka kapıdan dolanmak için harekete geçti. İlan platformlarında 'günlük kiralık' adı altında saatlik kiralama yapan firmalar türedi. Online platformlara "1+0 daire 100 TL", "1+1 200 TL" başlıklarla ilan girilen konutlarda, saatlik kiralama yapılıyor.

Turizmciler ise saatlik kiralamaların havalimanı otelleri dışında yapılmadığını, bunun gayri meşru eylemlere yol açtığını belirtiyor. Belgenin 1 Ocak'tan itibaren zorunlu olduğuna dikkat çeken sektör oyuncuları, "Bazı kişi ya da firmalar arkadan dolaşarak daha çok para kazanmak için bu tür yollara sapıyor" diyor.

KİMLİK İBRAZI ZORUNLU!

Günlük kiralama yapan bu firma ya da kişiler 'Turizm konutu' belgesini bahane ederek konaklama yapmak isteyenlerden kimlik bilgilerini de talep etmeye başladı. Kimlik fotokopisinin Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşılacağı belitilirken, turizm konutu belgesini aldıklarını iddia ediyor. Ancak uzmanlar bu belgenin talep edilmesini aksi takdirde kimlik bilgilerinin yanlış kişilerin eline geçebileceğine dikkat çekiyor.

HAFTASONU FARKLI FİYAT

İstanbul'dan İzmir'e, Ankara'dan Bursa'ya online platformlarda günlük kiralık adı altında saatlik kiralama yapan yüzlerce ilan bulunuyor. Sabah'ın haberine göre, Bunların bazılarını müşteri gibi arandı. İstanbul Bakırköy'de "1+0 daire 189 TL" başlığıyla ilan veren bir firmanın yetkilisi, "0-3 saat altında tutamazsınız. 3 saati 500 TL'ye olur. Ancak günlük de kiralayabilirsiniz. 1+0'da günlük hafta içi 1.000 TL, hafta sonu 1.500 TL. Turizm konaklama belgemizi aldık" dedi.

ÖNE ÇIKMAK İÇİN YAPTIK

Yine İstanbul Maltepe'de 1+1 konut için 350 TL ilanı veren kişi arandığında, "12 saate kadar yani akşam girip sabah çıkacaksanız günlük 1.000 TL, eğer 24 saat kalacaksanız günlük 1.600 TL" dedi. 350 TL'nin saatlik ücret olduğunu ancak en az üç saat kiralama yapılabileceğini, bu durumda da 500 TL'ye kiralamanın yapılacağını kaydetti. İzmir Buca'da yer alan "1+1 daire 200 TL" başlıklı ilanı arandığında ise, "Biz ilanı öne çıkarmak için böyle yazdık. Herkes böyle yazıyor. Hafta içi saatlik ücretimiz 400, hafta sonu 500 TL. Günlük hafta içi 800-1000 TL arasında, hafta sonunda ise 1.200 TL. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız" diye konuştu.

ONBİNLERCE İLAN SİTELERDEN KALKTI

Günlük kiralık evlerle ilgili düzenleme sonrasında fırsatçılar türese de kanundan korkan bazı ev sahipleri de sistemden çekilmeye başladı. On binlerce konutun günübirlik kiralama sisteminden çıktığı belirlendi. Halk arasında günlük kiralık ev olarak anılan konutlar için geçtiğimiz ay düzenleme yasalaşmış ve yeni bir dönem başlamıştı. Artık bir evi 100 günden kısa süreli kiraya verecek ev sahipleri, izin belgesi almak zorunda. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yönetilen süreç kapsamında, kiraya verilecek bir ev için her şeyden önce izin belgesi alınması gerekiyor. Bakanlık, izin belgesini alan vatandaşa bir plaket veriyor ve bu plaket, kiralanacak evin kapısına asılıyor. İzin belgesi olmadığı hâlde kiralama yapanlar ilk aşamada 100 bin TL cezayla karşı karşıya kalıyor Bu tutar, belge alınmaması halinde 1 milyon TL'ye kadar yükseliyor.

3 SAATİN ALTINDA VEREMEYİZ

Ankara Çankaya'da "1+1 konut 100 TL" başlıklı bir konut arandı. "Bu şekilde müşteriyi çekmek için ilan veriyoruz. 3 saati 500 TL. 3 saatin altında vermiyoruz" diyen firma sahibi bu evlere talebin yüksek olduğunu ve dolu olduklarını söyledi. Bu kiralama için belgelerinin olup olmadığı sorulduğunda ise konut sahibi, "Yasa 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek. Henüz almadık ama başvuru yaptık. Bir sıkıntı olmaz, gönül rahatlığıyla konaklayabilirsiniz. Bizde iş adamları da öğrenciler de gelip günlük kalıyor" dedi. Bursa'daki bir ilanda da "1+1 150 TL" başlığı dikkati çekti. Aranılan konutun sahibi, "Biz konaklama belgemizi aldık. Girişte kimlik fotokopinizi almamız lazım, bunu emniyete ibraz edeceğiz" dedi. Ancak bu belge maille istendiğinde, "Gelince belgeyi gösteririz, mail atamayız" şeklinde dönüş oldu.

ÜYELİK İÇİN BELGE ŞARTI GELMELİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan, günübirlik konutlarla belgenin 1 Ocak tarihine kadar hazırlanması gerektiğine dikkat çekti. Akdoğan, "Birçok firma bu belge için başvuru yaptı. Ancak bunun gerekliliklerini sağlamaları lazım. Online platformlarda bunu sağladık diyen çok konut sahibi var ancak bu belgeyi paylaşmıyorlar. Gerçekten bu belgeyi alan zaten paylaşır" dedi. Günlük kiralık ilanı için Turizm Konutu belgesinin alınma zorunluluğunun getirilmesi gerektiğini anlatan Akdoğan, "Burada üye olmak için belge ibraz edilmeli. Ayrıca turizm konaklamaları için ayrı segment açılmalı. Böylece ilanlarda karışıklık olmaz" diye konuştu.