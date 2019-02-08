'Fırsatçılarla ilgili en sert adımlar atılacak'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, fırsatçıların milletin cebine ve sofrasına el uzatmasınra izin vermeyeceklerini belirterek “Fırsatçılarla ilgili en ağır adımlar atılacak” dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Çalıştayı’nda konuşan Bakan Albayrak, belediyelerin sebze meyve satışına haftaya başlayacağını belirtirken, seracılıkla ilgili paketin de bugün açıklanacağını duyurdu. Albayrak, enflasyonla mücadele konusunda güçlü tutumlarını özellikle gıda alanında atacakları adımlarla çok daha güçlendireceklerini söyledi. Son 6 ayda atılan adımların piyasalar tarafından çok olumlu karşılık bulduğunu aktaran Albayrak, bu olumlu reaksiyon ile Türkiye’nin Risk Primi’nin (CDS) 290’lar seviyesine, 2 yıllık devlet tahvil kağıdının yüzde 18’lere, 5 yıllıklarda yüzde 15,64 seviyesine, 10 yıllıklarda da yüzde 14’ün altına indiğini dile getirdi.

SOFRAYA EL UZATTIRMAYIZ

Albayrak, Türkiye yatırımcı tabanını daha da genişletmek için Uzak Doğu, Asya, Japonya ve Çin gibi birçok pazardan kaynak, para birimi ve maliyet çeşitliliğini artırdığını vurgulayarak “Tüm yaşanan süreçlerde fırsatçılıkla hareket eden birilerine, milletimizin cebindeki parasını pul etmesine, sofrasına el uzatmasına izin vermeyeceğiz. Belediyelerimizle birlikte kaynağından sebze ve meyveleri alarak büyük şehirlerimizde maliyetine vatandaşlarımıza sunacağımız adımları önümüzdeki haftaya görmeye başlayacağız” diye konuştu.

KABUL EDEMEYİZ

Yaptıkları araştırmalara göre fırsatçıların seçim gündemini de fırsata çevirmek için çalıştığını aktaran Albayrak, şunları kaydetti: “Sivri biber, domates, patlıcan... Bu ay sivri biber ne oldu? İhracatçımız bunu mu konuşacak? Türkiye bunu mu konuşacak? Biri oradan stokluyor, biri bilmem ne yapıyor. Kimse kusura bakmasın. Bu fırsatçılık 82 milyonun cebine kastediyorsa kabul edilebilir bir şey değil. Son gelen bilgiler çok enteresan şeylerin döndüğünü gösteriyor. Bununla ilgili en ağır adımlar atılacak. Kimsenin şüphesi olmasın. Devletin olduğu bir ortamda hiçbir sorunun çözümsüz olmadığını vatandaşımız kısa sürede görecek.”