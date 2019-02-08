'Fırsatçılarla ilgili en sert adımlar atılacak'
Bakan Albayrak stokçu ve fahiş zam yapan fırsatçıları uyararak “Milletin sofrasına el uzatmalarına izin vermeyeceğiz” dedi. Albayrak seracılıkla ilgili paketin de bugün açıklanacağını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, fırsatçıların milletin cebine ve sofrasına el uzatmasınra izin vermeyeceklerini belirterek “Fırsatçılarla ilgili en ağır adımlar atılacak” dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Çalıştayı’nda konuşan Bakan Albayrak, belediyelerin sebze meyve satışına haftaya başlayacağını belirtirken, seracılıkla ilgili paketin de bugün açıklanacağını duyurdu. Albayrak, enflasyonla mücadele konusunda güçlü tutumlarını özellikle gıda alanında atacakları adımlarla çok daha güçlendireceklerini söyledi. Son 6 ayda atılan adımların piyasalar tarafından çok olumlu karşılık bulduğunu aktaran Albayrak, bu olumlu reaksiyon ile Türkiye’nin Risk Primi’nin (CDS) 290’lar seviyesine, 2 yıllık devlet tahvil kağıdının yüzde 18’lere, 5 yıllıklarda yüzde 15,64 seviyesine, 10 yıllıklarda da yüzde 14’ün altına indiğini dile getirdi.
SOFRAYA EL UZATTIRMAYIZ
Albayrak, Türkiye yatırımcı tabanını daha da genişletmek için Uzak Doğu, Asya, Japonya ve Çin gibi birçok pazardan kaynak, para birimi ve maliyet çeşitliliğini artırdığını vurgulayarak “Tüm yaşanan süreçlerde fırsatçılıkla hareket eden birilerine, milletimizin cebindeki parasını pul etmesine, sofrasına el uzatmasına izin vermeyeceğiz. Belediyelerimizle birlikte kaynağından sebze ve meyveleri alarak büyük şehirlerimizde maliyetine vatandaşlarımıza sunacağımız adımları önümüzdeki haftaya görmeye başlayacağız” diye konuştu.
KABUL EDEMEYİZ
Yaptıkları araştırmalara göre fırsatçıların seçim gündemini de fırsata çevirmek için çalıştığını aktaran Albayrak, şunları kaydetti: “Sivri biber, domates, patlıcan... Bu ay sivri biber ne oldu? İhracatçımız bunu mu konuşacak? Türkiye bunu mu konuşacak? Biri oradan stokluyor, biri bilmem ne yapıyor. Kimse kusura bakmasın. Bu fırsatçılık 82 milyonun cebine kastediyorsa kabul edilebilir bir şey değil. Son gelen bilgiler çok enteresan şeylerin döndüğünü gösteriyor. Bununla ilgili en ağır adımlar atılacak. Kimsenin şüphesi olmasın. Devletin olduğu bir ortamda hiçbir sorunun çözümsüz olmadığını vatandaşımız kısa sürede görecek.”
Paket bugün açıklanıyor, seracıya büyük destek yolda
Albayrak, Hal Yasası’yla birlikte tarladan sofraya tüm bu süreçlerin altyapısını güçlendirecek profesyonel bir dönüşüm sürecinin çok yakında devreye alınacağına işaret ederek, bu hafta seracılıkla ilgili yatırım ve dönüşüm süreciyle alakalı bir anons yapılacağını anlattı. Modern seracılık altyapısının dönüşümüne dikkati çeken Albayrak, şunları söyledi: “Seracılık kapasitesinin yüzde 90’ından fazlası ibtidai. ‘İki rüzgar esti, yıkıldı’ yok. Yüksek kapasite ve verimlilik sağlayacak bir paketi Ziraat Bankası yarın (bugün) Antalya’da açıklayacak. Resme baktığımda inanılmaz cazip. Nisan, mayıstan itibaren iklim koşullarıyla hızlı yatırıma geçilebilecek bir alan. Müthiş bir dönüşümü çok hızlı bir sürede başlatacağız.” Albayrak, Ziraat tarafından düşük faizli, Hazine tarafından sübvanse edilen kredilerle bu dönüşümü çok hızlı bir şekilde ortaya koyacaklarını vurguladı.
Belediyeler harekete geçti, meyve-sebze kârsız satılacak
Hükümetin, fiyatlardaki yükselişi önlemeye dönük planladığı ‘Halk Ekmek’ tarzı sebze-meyve satışıyla ilgili detaylan netleşmeye başladı. Bakan Albayrak, “Özellikle ocak ayı enflasyonu da açıklandıktan sonra marjinal bir durumla karşılaştık. Ocak ayında gıdada sebze ve meyvede bir sıçrayışla karşılaştık. İnceledik ve baktık ki Antalya’da hortum olmuş bu sebepten dolayı ürünlerin fiyatında artış olmuş. Bakınca normal görünüyor fakat bir de baktık ki seraların binde iki gibi oranında zarar olmuş. Antalya’da toplam üretimin küçük bir kısmı zarar gördü. Yüzde 6,5’lik fahiş bir fiyat artışı olmuş. Devlet olarak biz büyükşehirlerimiz başta olmak üzere bu fiyat artışlarını engellemek için önümüzdeki hafta İstanbul’da 50 Ankara’da 30’dan fazla noktada tanzim satışına başlamak üzere süreci başlatacağız. Bu adımı hızlı bir şekilde atıyoruz” dedi.
Türkiye’nin başını öne eğecek hiçbir sıkıntısı yok
Birilerinin felaket tellallığı yaptığını dile getiren Albayrak, bunun milli bir duruş olmadığını, Türkiye’nin mevcut kapasitesinin farkında olduklarını bildirdi. Albayrak, “Bugünün dünden, yarının da bugünden daha iyi olduğunu çok net görüyoruz. Türkiye’nin başını öne eğecek hiçbir sıkıntısı yok. Bunun en güzel örneğini ihracatçılar olarak siz ortaya koyuyorsunuz” dedi. Albayrak, ekonominin tüm paydaşlarının bugüne kadar hiç olmadığı kadar yoğun bir iletişim ve koordinasyon içerisinde hareket ettiğini ifade etti. Albayrak “Göreceksiniz ki şubat, mart ve arkasından nisan ve mayıs ayları ile birlikte reel sektörün likidite açısından çok daha rahatladığı, özellikle eylül-ekim aylarında başlayan sıkıntılardan büyük ölçüde kurtulmaya başlandığı bir döneme şahitlik edeceğiz. Ekim eylülden, kasım ekimden, aralık kasımdan, ocak aralıktan, şubat da ocaktan daha iyi olacak. Çok net söylüyorum; şubat ayı, ocaktan bankacılığın likiditesi açısından daha iyi bir ay olacak. Mart da şubattan iyi olacak” dedi.
REKOR MÜJDESİ
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise konuşmasında “Sadece Ocak ayındaki dış ticaret açığımızı 6.8 milyar dolar kapamış bulunuyoruz. Bu son derece önemli bir oran. Mart ayında ülkemiz ihracatının milli gelire oranında rekorlar yaşadığımızı göreceğiz” dedi. Ruhsar Pekcan, en temel gayelerinin, dış ticareti dengeli bir yapıya kavuşturarak ülke ekonomisini kalkındırmak olduğunu vurguladı. Toplantıda konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin dönüşüm ve stratejik kararlara yeni bir hız ve sinerji getirdiğini belirtti.
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