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Ekonomi

Fitch, ABD'de enflasyon risklerinin arttığını bildirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, tüketici harcamalarındaki büyümenin beklenenden daha güçlü olması, yaklaşan gümrük vergisi artışlarının ithalat fiyatlarını yükseltmesi ve net göçteki yavaşlamanın iş gücü arzı büyümesi üzerinde baskı yaratması nedeniyle ABD'de enflasyon risklerinin arttığını bildirdi.

AA5 Aralık 2024 Perşembe 22:53 - Güncelleme:
Fitch, ABD'de enflasyon risklerinin arttığını bildirdi
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Fitch'ten yapılan açıklamada, ABD ekonomisine ilişkin büyüme tahminin 2025 için 0,5 puan artışla yüzde 2,1'e revize edildiği aktarıldı.

Söz konusu revizyona ilişkin temel itici gücün tüketici harcamalarının görünümü olduğu belirtilen açıklamada, tüketici harcamalarında beklenen kademeli yavaşlama belirtisinin görülmediği kaydedildi.

Açıklamada, veri revizyonlarının hane halkı gelirinin daha önce ölçülenden çok daha hızlı arttığını ve tasarruf tamponlarının daha güçlü olduğunu gösterdiği bildirildi.

ABD'DE ENFLASYON RİSKLERİ ARTIYOR

Fitch'in açıklamasında, "Tüketici harcamalarındaki büyümenin beklenenden daha güçlü olması, yaklaşan gümrük vergisi artışlarının ithalat fiyatlarını yükseltmesi ve net göçteki yavaşlamanın iş gücü arzı büyümesi üzerinde baskı yaratması nedeniyle ABD'de enflasyon riskleri artıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD'nin gümrük tarifelerinin gelecek yıl keskin bir şekilde artacağı ancak artışların ölçeği, kapsamı ve zamanlamasının belirsiz olduğu ifade edilen açıklamada, tarife artışlarının ABD de dahil tüm dünyada Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) üzerinde olumsuz etkileri olmasının ve en büyük olumsuz şokların Kanada, Çin, Meksika, Güney Kore ve Almanya'da yaşanmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Gümrük tarifeleri, hala yapışkan olduğunu kanıtlayan ABD enflasyonunu artıracaktır." ifadesi kullanıldı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faizleri nötr seviyeye doğru yavaşça indirmesinin ve 2025'in sonuna kadar 125 baz puan indirim yapmasının öngörüldüğü anlatılan açıklamada, ancak 2026'da başka bir faiz indirimi beklenmediği vurgulandı.

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