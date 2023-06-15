İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Haziran 2023 Perşembe / 27 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6622
  • EURO
    25,9488
  • ALTIN
    1490.24
  • BIST100
    5495.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Fitch, ABD'de salgın tasarrufları kaynaklı tüketim artışının zayıflamasını bekliyor
Ekonomi

Fitch, ABD'de salgın tasarrufları kaynaklı tüketim artışının zayıflamasını bekliyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de tüketici harcamalarında Kovid 19 salgını nedeniyle oluşan fazla tasarrufların sağladığı artışın muhtemelen azalacağını bildirdi.

AA15 Haziran 2023 Perşembe 19:35 - Güncelleme:
Fitch, ABD'de salgın tasarrufları kaynaklı tüketim artışının zayıflamasını bekliyor
ABONE OL

Fitch'ten yapılan açıklamada, kuruluşun yayımladığı yeni rapora göre, tüketicilerin yaklaşık 900 milyar dolarlık fazla tasarrufa sahip olduğu belirtilerek bunun da tüketici harcamalarının yüzde 5'ine karşılık geldiği aktarıldı.

Tüketicilerin ortalama aylık 73 milyar dolar fazla tasarrufunu tüketmeye devam etmesi durumunda, kalan fazla tasarrufların 2024'ün ikinci çeyreğine kadar tükeneceğine işaret edilen açıklamada, bunun da tüketimin bir süre daha dayanıklı kaldığını gösterebileceği ifade edildi.

Açıklamada öte yandan, iki faktörün kalan fazla tasarrufların tamamen tükenmesini engelleyebileceği belirtilerek, bunlardan ilkinin fazlalığın bir kısmının harcamaya dönüştürülme olasılığı daha düşük olan öz sermaye ve menkul kıymetlere aktarılması, diğerinin de fazla tasarrufların çoğunun bunları yakın vadede tüketime tahsis etme ihtimali daha az olan yüksek gelirli tüketicilerin eline geçmesi olduğu kaydedildi.

Fitch açıklamasında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tahminlerinin geçen yılın son çeyreğinde 2020'nin ilk çeyreğinden sonra biriken hanehalkı mevduatlarının yüzde 80'nin en çok kazanan yüzde 20'lik dilimin elinde olduğunu gösterdiğine işaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fitch ABD Bölgesel Ekonomi Başkanı Olu Sonola, Fitch'in kümülatif fazla tasarruf stokunun şimdiden zirve noktasından yüzde 60 düştüğünü tahmin ettiğini ifade ederek, kalan tasarruf tamponunun önemli bir kısmının da yüksek gelirli hanehalklarında birikmesi nedeniyle harcanmasının olası olmadığının öngörüldüğünü kaydetti.

  • Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu
  • fitch

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.