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Ekonomi

Fitch, Çin'in kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin'in kredi notunu 'A+' ve not görünümünü 'durağan' olarak teyit etti.

AA2 Haziran 2022 Perşembe 23:00 - Güncelleme:
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Fitch'ten yapılan açıklamada, Çin'in notunun ülkenin güçlü dış finansmanı ve esnek makroekonomik performansıyla desteklendiği belirtildi.

Açıklamada, Çin'in kredi notunu "A+" ve not görünümünü "durağan" olarak teyit edildiği bildirildi.

Kovid-19 salgınından Omicron varyantına karşı alınan önlemlerin, martın ortasından bu yana hareketliliği kesintiye uğrattığına işaret edilen açıklamada, salgının büyük ölçüde kontrol altına alınmasına rağmen aylık faaliyet göstergelerinin 2020'nin başından bu yana en düşük seviyelere gerilediği ve emlak sektöründeki eğilimlerin zayıf kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, aşağı yönlü risklerin arttığına işaret edilerek 2021'de yüzde 8,1 büyüyen Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 4,3 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi.

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