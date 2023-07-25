Fitch, İngiltere'yi uyardı! 1961'den bu yana bir ilk

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, 2020 yılına kıyasla gelişmiş ekonomilerin borçlarının toplam faizinin yüzde 47, gelişmekte olan ekonomilerin ise yüzde 40 artış kaydettiği belirtildi.

Açıklamada, "Eğilim verisi gösteriyor ki düşük enflasyon dönemi sona erdi. En azından gelişmiş ekonomiler için ciddi oranda düşük faizle borçlanma dönemi sona erdi." denildi.

İngiltere'de yükselen enflasyonun borçlanma maliyetlerinin de artmasına neden olduğu aktarılan açıklamada, gelişmiş ekonomiler içerisinde en yüksek borç faizi ödemesinin İngiltere'ye ait olduğu bildirildi.



Açıklamada, Mayıs 2023 itibarıyla İngiltere'nin 12 aylık borç faizi ödemesinin 117 milyar sterline ulaştığı, bunun Eylül 2021'deki 12 aylık borç faizi ödemesine kıyasla yaklaşık 2 kat daha yüksek olduğu bildirildi.

2023'ün tamamında İngiltere'nin toplam borç faizi ödemesinin yaklaşık 110 milyar sterlin seviyesinde olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, bu borç faizi hacminin İngiliz hükümetinin yıllık toplam gelirinin yüzde 10,4'üne denk geldiği, bunun da gelişmiş ekonomiler içerisinde en yüksek oranı temsil ettiği kaydedildi.

İngiltere Bütçe Sorumluluğu Ofisi (OBR), 13 Temmuz'da yaptığı açıklamada, yüksek faiz oranlarına bağlı olarak borçluluğun artmasıyla kamu borcunun 50 yılda GSYH'nin yüzde 300'üne ulaşabileceğini açıklamıştı.

İngiltere'de net devlet borcu, mayısta GSYH'nin yüzde 100,1'ine ulaşmış ve Mart 1961'den bu yana ilk kez GSYH'nin yüzde 100'ünü aşmıştı.