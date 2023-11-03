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Ekonomi

Fitch Ratings, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin orta vadeli potansiyel büyüme tahminini yüzde 3,9'dan 4,1'e yükseltti.

AA3 Kasım 2023 Cuma 17:05 - Güncelleme:
Fitch Ratings, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
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Fitch Ratings, "Çin Ekonomisi Yavaşladıkça Gelişmekte Olan Piyasaların Potansiyel Büyümesi Zayıflıyor" başlıklı rapor yayımladı.

Raporda, kuruluş, 10 gelişmekte olan ülkeye ilişkin orta vadeli potansiyel büyüme öngörüsünü ortalama yüzde 4'e düşürdü. Kuruluşun daha önceki büyüme tahmini 4,3 seviyesindeydi.

Büyüme öngörüsündeki düşüşte, Çin'in tedarik tarafı büyüme potansiyelinde beklenen gerileme ana faktör oldu.

Bu kapsamda 2027'ye kadar Çin'in potansiyel büyüme tahmini yüzde 5,3'ten 4,6'ya, Rusya'nın 1,6'dan 0,8'e, Güney Kore'nin 2,3'ten 2,1'e ve Güney Afrika'nın 1,2'den yüzde 1'e çekildi.

Ancak Hindistan ve Meksika ekonomilerinin potansiyel büyüme öngörüleri sırasıyla yüzde 5,5'ten 6,2 ve 1,4'ten 2'ye yükseldi.

Orta vadede potansiyel büyüme tahmini yükseltilen ülkelerden biri de Türkiye oldu.

Fitch Ratings, Türkiye'nin bu dönemde potansiyel büyüme tahminini yüzde 3,9'dan 4,1'e çıkardı.

Polonya ekonomisi için potansiyel büyüme öngörüsü yüzde 2,6'dan 3'e, Brezilya için yüzde 1,5'te 1,7'ye ve Endonezya için 4,7'den yüzde 4,9'a yükseltildi.

Kredi kuruluşu, Brezilya ve Polonya hariç, son büyüme tahminlerinin, söz konusu 10 gelişmekte olan ülke için Kovid-19 öncesi öngörülen potansiyel büyüme seviyelerinin altında kaldığına dikkati çekti.

Kuruluş, bu durumun, kötüleşen demografik eğilimleri ve salgından kaynaklı aksaklıkların mirasını yansıttığını, sermaye stoku ve üretkenlik artışına ilişkin tahminlerde yapılan revizyonların da büyüme tahminlerine yansıdığını bildirdi.

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