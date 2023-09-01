İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2023 Cuma / 16 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7199
  • EURO
    28,9866
  • ALTIN
    1669.02
  • BIST100
    7984.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Fitch Ratings Bankalar Direktörü Kılınç'tan Türk bankacılık sektörü açıklaması
Ekonomi

Fitch Ratings Bankalar Direktörü Kılınç'tan Türk bankacılık sektörü açıklaması

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Bankalar Direktörü Ahmet Kılınç, Türk bankacılık sektörüne ilişkin, 'Faaliyet ortamı baskılarının azaltılması bankaların kredi profillerini destekler. Makro ve piyasa istikrarına yönelik risklerin azaltılması, bankaların kredi profillerini destekleyici olacaktır.' dedi.

AA1 Eylül 2023 Cuma 11:06 - Güncelleme:
Fitch Ratings Bankalar Direktörü Kılınç'tan Türk bankacılık sektörü açıklaması
ABONE OL

Ahmet Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ve bu gelişmelerin bankacılık sektörüne etkilerini değerlendirdi.

Halen risklerin devam ediyor olmasına karşın faaliyet ortamı baskılarının azaltılmasının bankaların kredi profillerini desteklediğini ifade eden Kılınç, makro ve piyasa istikrarına yönelik risklerin azaltılmasının, bankaların kredi profillerini destekleyici olacağını söyledi.

Türk bankalarının karlılıklarına ilişkin değerlendirmede bulunan Kılınç, "Politika faizindeki son artış ve son düzenleyici gelişmeler, TL krediler üzerindeki birinci kademe 'yumuşak' faiz sınırının kaldırılmasının ardından daha yüksek kredi getirileri göz önüne alındığında, bankaların karlılığını desteklemektedir. Bankaların net faiz marjlarının, en son döviz korumalı mevduat aktarımından ve TL dönüştürme gerekliliklerinden kaynaklanan lira fonlama maliyetleri üzerindeki baskıya rağmen, genişlemesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "SEKTÖRÜN DÖVİZ LİKİDİTESİ, BORÇLARI GERİ ÖDEMEK İÇİN GENİŞ ÖLÇÜDE YETERLİ OLACAKTIR"

Fitch Ratings Bankalar Direktörü Kılınç, son dönemde değişen para politikası adımlarına işaret ederek, "Son politika karışımı ayarlamaları, son haftalarda az sayıda bankanın yüksek maliyetle de olsa daha uzun vadeli borçlanmasında görüldüğü gibi, dış finansman baskılarında bir miktar hafiflemeye neden olmuştur." dedi.

Türk bankalarının karlılıklarının bu yılın tamamında, yılın ilk yarı karlılık verileri dikkate alındığında, azalmasının beklendiğini ifade eden Kılınç, "Bankacılık sektörünün döviz likiditesi, bir yıl içinde ödenmesi gereken piyasaya duyarlı dış borcu geri ödemek için geniş ölçüde yeterli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

  • FitchRatings
  • BankacılıkSektörü
  • KrediProfilleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.