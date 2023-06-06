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Ekonomi

Fitch Solutions tarih verdi: Türkiye'de enflasyon yüzde 15'e düşecek

Fitch Solutions kuruluşu BMI Araştırma Ülke Riski Avrupa Başkanı Anwita Basu, Türkiye'de enflasyonun bir süre yüzde 35-40 bandında kaldıktan sonra düşüşünü hızlandırmasını beklediklerini belirterek, 'Enflasyonun 2024'ün ortası gibi yüzde 15-20 bandına gerileyeceğini öngörüyoruz.' dedi.

AA6 Haziran 2023 Salı 17:30 - Güncelleme:
Fitch Solutions tarih verdi: Türkiye'de enflasyon yüzde 15'e düşecek
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Basu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelecek birkaç ay içinde Türkiye'de para politikasında sıkılaşmanın başlamasını beklediklerini ifade etti.

Bundan sonrasında Türkiye'de sıkı bir para politikası olacağına yönelik öngörülerinin genel beklentiyle de örtüştüğünü aktaran Basu, yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda gerilemenin hızlanacağını öngördüklerini kaydetti.

Basu, şu an yüzde 40 olan enflasyonun bir süre yüzde 35-40 bandında kaldıktan sonra düşüşünü hızlandıracağını tahmin ettiklerini belirterek, "Enflasyonun 2024'ün ortası gibi yüzde 15-20 bandına gerileyeceğini öngörüyoruz. Bunun temel nedenlerinden birisi, bu yılın ikinci yarısında Türk lirasında bir miktar değer kaybı yaşanacak olması ancak bu değer kaybının yönetilebilir olacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

- "GIDA ENFLASYONU TÜRKİYE DAHİL AVRUPA İÇİN ENDİŞE VERİYOR"

Enflasyonu etkileyen en önemli faktörlerden birinin gıda fiyatları olduğunu vurgulayan Basu, şunları kaydetti:

"Gıda enflasyonuna ilişkin öngörümüz genel olarak Avrupa için de geçerli. Çünkü kuraklık her yerde gıda fiyatlarını etkiliyor ve endişe veriyor. Türkiye dahil Avrupa'da gıda enflasyonu yüksek seyrediyor. Bu nedenle gıda fiyatları, genel Tüketici Fiyat Endeksi sepetinde görmezden gelinemeyecek kadar büyük bir rol oynuyor. Ortaya konulan enflasyonu hafifletici birçok politika faktörü de var. Genel olarak Türkiye'deki enflasyon verileriyle ilgili önümüzdeki dönemde gıda enflasyonu ve liraya ilişkin gelişmeler ana dinamikler olacak."

- "GAZ FİYATLARI GELECEK 12 İLA 24 AY ARASINDA GERİLEMEYE DEVAM EDEBİLİR"

Anwita Basu, enerji fiyatlarının enflasyondaki etkisine ilişkin değerlendirmesinde ise Karadeniz gazı nedeniyle bir ay boyunca gazın ücretsiz olması ve 12 ay boyunca konutlara aylık 25 metreküp gaz sağlanmasının enflasyonda enerji bileşeninde düşürücü etkisi bulunduğunu söyledi.

Basu, "Uluslararası piyasalarda da petrol ve özellikle gaz fiyatlarının gelecek 12 ila 24 ay arasında gerilemeye devam edeceğini öngörüyoruz. Bu da Türkiye'deki enflasyon rakamlarına yansıyacaktır. Genel olarak enerji fiyatlarının enflasyondaki etkisi bundan sonrasında çok daha az olacak ancak yüksek seyreden gıda fiyatları, enerjinin enflasyon üzerindeki etkisini baskılayan faktör olarak öne çıkabilir." ifadelerini kullandı.

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