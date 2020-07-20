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Ekonomi

Fitch: Sukuk ihracı Kovid-19 durgunluğunun ardından toparlanıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, uluslararası sukuk ihracının mayıs ve haziran aylarında toparlandığını bildirdi.

AA20 Temmuz 2020 Pazartesi 23:09 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 23:09
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Fitch'den yapılan açıklamada, sukuk ihracatçılarının fonlama tabanlarını çeşitlendirdikçe arzın artmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, uluslararası sukuk ihracının, Kovid-19 salgını kaynaklı dalgalanmadan dolayı birincil piyasanın kapanmasının ardından mayıs ve haziranda toparlandığına işaret edildi.

Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi bölgesi, Malezya, Endonezya, Türkiye ve Pakistan'dan yapılan, 18 aydan daha uzun vadeli sukuk ihracının, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 42 artarak 12 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.

Ayrıca mart ve nisan aylarında sukuk ihracındaki keskin yavaşlamanın, salgın nedeniyle finansal piyasalarda meydana gelen oynaklığı yansıttığı aktarıldı.

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