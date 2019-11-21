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Fitch: Türk ekonomisi dengelendi

Fitch EMEA Ülke Notları Grubu Direktörü Ed Parker, Türkiye ekonomisinin son dönemde dengelendiğini belirtti.

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2020’de Türkiye’de yüzde 3 civarında büyüme beklediklerini söyleyen Parker, “Enflasyonun da gelecek yıl sonunda yüzde 12 civarında olmasını bekliyoruz” dedi. Parker, Türkiye ekonomisinde son 18 ayda büyük bir iyileşme olduğunu, ekonominin yeniden dengelendiğini, enflasyonun tek haneye indiğini, cari dengenin fazla verdiğini, ekonominin tekrar büyümeye geçtiğini söyledi. Parker, “Sermaye akışları da durmadı. Ekonomide güçlü bir ilerleme kaydedildi. Ancak YEP hedeflerine hiçbir zaman yaklaşılamadı” şeklinde konuştu. Türkiye ekonomisinin güçlü ve zayıf yanlarını sıralayan Parker, kamu borcunun düşük olması, özel sektörün canlılığı ve yüksek büyüme potansiyelinin güçlü tarafları olduğunu, bunun yanı sıra yüksek ve oynak enflasyonun, makro ekonomik dengesizliklerin ve politik oynaklığın ekonominin zayıf tarafları olduğunu ifade etti.

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