Fitch’in ardından gözler diğer ‘sıfırcı hoca’larda
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in, Türkiye değerlendirmesinde, kredi notunu teyit ederken, görünümü ‘negatiften’’ ‘durağana’ yükseltmesinin ardından gözler, benzer adımlar atmalarının beklendiği diğer kredi derecelendirme kuruluşlarına çevrildi.
Fitch’ten 7 yıl aradan sonra gelen ilk pozitif adımın yanı sıra özellikle Türkiye ekonomisinin dengelenme konusunda belirgin bir ilerleme kaydetmesi, enflasyonun tek haneye inmesi, TL’nin değer kazanması ve Suriye konusunda tansiyonun düşmesi sonrası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye konusunda yapacağı değerlendirmelerin daha olumlu olması bekleniyor.
BÜYÜME TEYİT EDİLDİ
Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek, Fitch’in kararının gecikmeli ancak doğru bir karar olduğunu belirterek, ülkenin ekonomik koşullarında kötüleşmenin sona erdiğini ve daha öngörülebilir bir sürecin başladığını teyit ettiğini söyledi. Gödek, “Özellikle Moody’s’in görünüm tarafında benzer bir adım atmasını beklemek yanlış olmaz” dedi. Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin de “Türkiye ekonomisiyle ilgili büyüme, kamu mali disiplininin dikkatlice korunması, bankacılık sisteminin sermaye yeterliliği ve buna benzer konularda aslında kendilerinin öngördüğünden ve mukayese edilmeyecek kadar daha iyi bir performansın ortaya konulduğunun Farkındalar” dedi.
Fitch’in kararı yeniden dengelenmeyi yansıtıyor
Türkiye’nin not görünümünü yukarı yönlü revize etme gerekçelerini sıralayan Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Yöneticisi Douglas Winslow, “Bu karar, ekonomideki yeniden dengelenmeyi yansıtıyor. Ekonomik ilerleme devam ediyor, cari denge fazla verdi, aynı zamanda enflasyon geriledi, TL faiz indirimlerine rağmen değerlendi. Döviz rezervleri arttı. Elverişli küresel finansal koşullar ve ABD’nin yaptırımları kaldırması da etkili oldu” diye konuştu.
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