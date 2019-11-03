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Fitch’ten 7 yıl aradan sonra olumlu adım

Düne kadar Türkiye ekonomisi ile ilgili olumsuz raporlar yazan Fitch, 7 yıl aradan sonra ilk olumlu adımını attı. Fitch, Türkiye’nin kredi notunu ‘BB-’ olarak teyit ederek görünümünü ‘negatif’ten ‘durağan’a yükseltti.

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Kamuoyunca ‘sıfırcı hoca’ olarak bilinen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ‘BB-’ olarak teyit ederek görünümünü ‘negatif’ten ‘durağan’a yükseltti. Ekonomik görünümünün ‘negatif’ten ‘durağan’a revize edilmesi, Fitch’in 7 yıl aradan sonra Türkiye ekonomisi değerlendirmesinde attığı ilk olumlu yönde adım olarak dikkati çekti. Türkiye ekonomisinin dengelenme konusunda ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, temmuz ayından beri aşağı yönlü risklerde bir rahatlama olduğu kaydedildi.

BÜYÜME DEVAM EDİYOR

Açıklamada, bu rahatlamalara gerekçe olarak, cari işlemler dengesinin iyileşmesi, döviz rezervlerinin artması, ekonomik büyümenin devam etmesi, enflasyonun düşmesi, faiz oranlarının aşağı çekilmesine rağmen TL’nin değer kazanması, daha destekleyici küresel finansman koşullarının oluşması ve ABD’nin Suriye ile ilgili Türkiye’ye yönelik aldığı yaptırım kararının kaldırılması gösterildi. 

SURİYE ETKİLEMEZ

TL’nin, Merkez Bankası’nın 1000 baz puan faiz indirim yapmasına rağmen temmuz ayından beri ABD dolarına karşı 5.48-5.92 arasında işlem görerek istikrarlı kaldığına vurgu yapılan açıklamada, ülkenin dış finansman ihtiyacının hâlâ yüksek ve bir kırılganlık kaynağı olmaya devam ettiği savunuldu. Jeopolitik risklerin, Türkiye’nin notu üzerindeki etkisinin devam ettiğine yer verilen açıklamada, Türkiye’nin Suriye’deki askeri operasyonunun, daha geniş kapsamlı bir çatışma olmazsa, ülkenin kredi notu üzerinde önemli bir etkisinin olmasının beklenmediği ifade edildi. 

Bugüne kadar Türkiye ekonomisi ile ilgili olumsuz raporlar yazan Fitch 12 Temmuz’da Türkiye’nin notunu düşürmüştü. Ancak eylül ayında bir açıklama yapan Fitch Ratings’in EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Ülke Notları Grubu Direktörü Ed Parker, Türkiye ekonomisinin son derece etkileyici bir şekilde direnç gösterdiğini itiraf etmiş ve “Türkiye geçen yazki finansal krizden toparlanarak ve dengelenerek son derece etkileyici bir direnç ve esneklik gösterdi” demişti.

Büyüme tahminini yüzde 0.8’e çıkardı

FItch, Türkiye’nin 2019 yılı büyüme beklentisini yukarı yönlü revize ederek, yüzde 0.3’den yüzde 0.8’e yükseltti. Fitch haziran ayında Türkiye ekonomisinin yüzde 1.9 küçüleceği tahmininde bulunmuş daha sonra üç kez revize etmişti. Fitch önce yüzde 1.1 küçülme, ardından yüzde 0.3 küçülme, son olarak da yüzde 0.3 büyüme öngörmüştü. Fitch bu rakamı dün yüzde 0.8 büyümeye çıkarırken gelecek yıl için büyüme tahmini ise yüzde 3.1 ve 2021 için de yüzde 3.6 olarak açıkladı. Fitch, Türkiye’de enflasyonun gelecek yılın sonunda yüzde 12, 2021 sonunda ise yüzde 10 olacağını tahmininde bulunurken, yıllıklandırılmış bütçe açığının GSYİH’ye oranının bu yıl yüzde 2.4’den yüzde 3.3 yükselmesini beklediğini bildirdi.

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