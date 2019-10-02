Fitch’ten bir ayda ikinci çark

Fitch, Türkiye için 2019 büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti. Türk ekonomisinin 2019 2’nci çeyrekte beklentilerden daha güçlü bir büyüme gösterdiğine işaret eden Fitch, 2019 yılının tamamı için GSYH büyüme beklentisini Haziran ayında duyurduğu yüzde -1.1’den yüzde -0.3’e yükseltti. OECD de 2 hafta önce yüzde -2.9 olan Türkiye’nin büyüme beklentisini yüzde -0.3’e çekmişti.

DOLARA 6 LİRA FİYAT

Fitch, dolar kurunun ise 2019 sonunda 6.00 TL, 2020 yılında 6.60 TL olacağı öngörüsünde bulundu. Fitch’e göre 2021 yılı sonunda ise dolar 7.20 TL olacak. Açıklanan PMI ve tüketici güven verilerinin ekonominin daralmakta olduğu ile tutarlı olduklarını belirten Fitch, ancak 2020 yılında geniş çaplı bir toparlanma beklediklerini vurguladı. Türk ekonomisinin 2020 ve 2021’de yüzde 4,3 olarak öngördükleri potansiyelin altında büyüyeceğini öngörmeye devam ettiklerini belirten Fitch, 2020’de yüzde 3.1 ve 2021’de yüzde 3,6 büyüyeceğini tahmin etti. Fitch Ratings, global ekonomi için görünümün ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının tırmanmasından kaynaklı olarak ciddi şekilde kötüleştiğine işaret etti ve global ekonomide büyümenin gelecek yıl 2012’den bu yana görülen en düşük seviyeye gerileyeceğini öngördü. 2018’de yüzde 3.2 olan global ekonomide büyümenin bu yıl yüzde 2.6’ya yavaşlayacağını tahmin eden Fitch, 2020 yılında ise yüzde 2.5 olmasını beklediğini vurguladı.