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Ekonomi

Fitch'ten çarpıcı Türkiye mesajı: Yatırımcı güveni artıyor

Kredi değerlendirme kuruluşu Fitch, Türk borç sermaye piyasalarının iyileşen yatırımcı güveni ile canlandığını duyurdu.

15 Mayıs 2024 Çarşamba 13:37 - Güncelleme:
Fitch'ten çarpıcı Türkiye mesajı: Yatırımcı güveni artıyor
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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, devlet finansmanı, fon çeşitlendirme hedefleri ve İslami finans geliştirme gündeminin önümüzdeki iki yıl boyunca Türk borç sermaye piyasası (DCM) ihraçlarını yönlendirmeye devam edeceğini ifade ederek yatırımcı duyarlılığının iyileşmesiyle yakın vadeli refinansman risklerinin azaldığına dikkat çekti.

Fitch Ratings İslami Finans Küresel Başkanı Bashar Al Natoor yaptığı açıklamada, "Döviz cinsinden borç ihraçlarındaki son canlanma, Türkiye'nin daha geleneksel makroekonomik politikaları benimsemesinin ardından yatırımcı duyarlılığının iyileşmesiyle yakın vadeli refinansman risklerinin azaldığına işaret ediyor." dedi.

Natoor açıklamasına "Aralık 2023 itibariyle önümüzdeki 12 ay içinde vadesi dolacak 225 milyar ABD dolarının üzerinde dış borcu ile Türkiye, yatırımcı duyarlılığındaki değişimlere karşı kırılgan olsa da devlet ve özel sektör dış finansmana erişim konusunda dirençli olduklarını kanıtlamışlardır" diye devam etti.

Bunun yanında Fitch Türk bankalarının ve şirketlerin DCM'deki payının devletlere kıyasla daha düşük olmasını ve ihraçların halen yüksek olan maliyetler nedeniyle çoğunlukla fırsatçı olmasını beklediklerini ifade eden Fitch, Orta vadede, DCM'nin 450 milyar ABD dolarını aşması ve sukuk ihracının %20'yi geçmesinin beklendiğini vurguladı.

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