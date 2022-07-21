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Ekonomi

Fitch'ten küresel kredi değerlendirmesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel kredi ortamına ilişkin görünümün son aylarda bozulmaya devam ettiğini bildirdi.

AA21 Temmuz 2022 Perşembe 17:58 - Güncelleme:
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Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, yüksek resesyon risklerinin artan kredi zorluklarını pekiştirdiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, küresel kredi ortamına ilişkin görünümün son aylarda bozulmaya devam ettiği aktarıldı.

Fitch'in açıklamasında, "Yoğunlaşan enflasyonist baskılar ve bunun sonucunda ortaya çıkan para politikası tepkisi, geniş tabanlı finansal sıkılaşma dahil olmak üzere küresel büyüme için giderek daha zorlu koşullara katkıda bulundu." değerlendirmesi yer aldı.

Avrupa ve ABD'de resesyon risklerinin yüksek olduğu belirtilen açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni varyantlarında artış olması durumunda Çin'in büyümesinde daha fazla gerileme olabileceği ifade edildi.

Açıklamada, Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışının tamamen veya ciddi şekilde durmasının da yakın vadeli en büyük potansiyel riskler arasında yer aldığı vurgulandı.

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