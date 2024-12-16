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Ekonomi

Fitch'ten Trump uyarısı! Avrupa ve Orta Doğu'ya dikkati çektiler

Fitch Ratings, artan ticari gerilimlerin ve yeni ABD yönetiminin olası gümrük vergisi artışlarının, küresel ticaret üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ve özellikle Avrupa ve Orta Doğu limanlarında faaliyetleri azaltabileceğini bildirdi.

AA16 Aralık 2024 Pazartesi 16:53 - Güncelleme:
Fitch'ten Trump uyarısı! Avrupa ve Orta Doğu'ya dikkati çektiler
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Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Ulaşım Altyapısı Görünümü 2025 analizine göre, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, Çin ve Avrupa ürünlerine getirmeyi planladığı yeni gümrük vergilerinin, ihracata dayalı ekonomiler için büyüme zorluklarını artırabileceği öngörülüyor.

GÜMRÜK VERGİSİ ARTIŞI

Trump'ın planladığı gümrük vergisi artışlarıyla ABD'nin 2023'te küresel çapta yüzde 2,3 olan etkin tarife oranının yüzde 7,8'e yükselebileceği hesaplanıyor. Bu, Çin için yüzde 25 ve Almanya için yüzde 3'lük bir artış anlamına geliyor.

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KAPASİTE FAZLASI OLUŞMA RİSKİ

Tarifeler ve ticari gerilimlerin yarattığı zorlukların özellikle Avrupa'nın kuzeyindeki ve Orta Doğu'daki liman faaliyetlerine yansıyabileceği tahmin edilirken, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'deki limanlardaki kapsamlı inşaat projeleri nedeniyle kapasite fazlası oluşma riski de bulunuyor.

Artan jeopolitik risklerin de etkisiyle bölgedeki mevcut limanların nakit akışı yaratmasının zorlaşabileceği öngörülüyor.

Öte yandan, Avrupa'da tüketim mallarına ilişkin talepteki yavaş toparlanmanın 2025'te devam edebileceği ve liman sektörünü kısmen destekleyebileceği tahmin ediliyor.

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