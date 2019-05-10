Fitch Ratings: Türk hükümetinin kamu bankalarını destekleme konusunda güçlü bir eğilimi var

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, “Türkiye'nin bu yılın Nisan ayında kamu bankalarına sermaye desteği verme kararı, Fitch Ratings’in Türk hükümetinin kamu bankalarını destekleme konusunda güçlü bir eğiliminin bulunduğu yönündeki görüşünü destekliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşu tarafından Türkiye’de kamu bankalarına sermaye artışına destek sağlanması kararına yönelik yapılan açıklamada, söz konusu sermaye artışının iki temele dayandığının düşünüldüğü belirtildi. Bu sebepler, kamu bankalarının ekonomiye kredi sağlamasına devam etmesine ve varlık kalitelerindeki bozulmalara karşı sermaye tamponlarını güçlendirmelerine yardımcı olmak olarak sıralandı.

Fitch Ratings, açıklamasında, “Türkiye'nin bu yılın Nisan ayında kamu bankalarına sermaye desteği verme kararı, Fitch Ratings’in Türk hükümetinin kamu bankalarını destekleme konusunda güçlü bir eğiliminin bulunduğu yönündeki görüşünü destekliyor.” ifadesini kullandı.

Türkiye’de yetkililerin, kamu bankalarının sermayesinde yılın ilk çeyreğindeki hızlı kredi büyümesinden kaynaklı aşınmayı gidererek bu bankaların kredi büyümesini sürdürerek Türk ekonomisinin gelişmesine yardımcı olmak istediklerinin aktarıldığı raporda, bankaların ana sermayesinin devlet tahvili desteğiyle artışının varlık kalitelerindeki bozulmalara karşı ekstra bir tampon sağlayacağı, onların likidite karşılama oranlarını destekleyeceği ifade edildi.