18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0143
  • 6,7609
  • 248.651
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Fitch Ratings: Türk hükümetinin kamu bankalarını destekleme konusunda güçlü bir eğilimi var

Fitch Ratings, 'Türkiye'nin kamu bankalarına sermaye desteği verme kararı, Fitch Ratings’in Türk hükümetinin kamu bankalarını destekleme konusunda güçlü bir eğiliminin bulunduğu yönündeki görüşünü destekliyor.' değerlendirmesinde bulundu.

  • AA
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, “Türkiye'nin bu yılın Nisan ayında kamu bankalarına sermaye desteği verme kararı, Fitch Ratings’in Türk hükümetinin kamu bankalarını destekleme konusunda güçlü bir eğiliminin bulunduğu yönündeki görüşünü destekliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşu tarafından Türkiye’de kamu bankalarına sermaye artışına destek sağlanması kararına yönelik yapılan açıklamada, söz konusu sermaye artışının iki temele dayandığının düşünüldüğü belirtildi. Bu sebepler, kamu bankalarının ekonomiye kredi sağlamasına devam etmesine ve varlık kalitelerindeki bozulmalara karşı sermaye tamponlarını güçlendirmelerine yardımcı olmak olarak sıralandı.

Fitch Ratings, açıklamasında, “Türkiye'nin bu yılın Nisan ayında kamu bankalarına sermaye desteği verme kararı, Fitch Ratings’in Türk hükümetinin kamu bankalarını destekleme konusunda güçlü bir eğiliminin bulunduğu yönündeki görüşünü destekliyor.” ifadesini kullandı.

Türkiye’de yetkililerin, kamu bankalarının sermayesinde yılın ilk çeyreğindeki hızlı kredi büyümesinden kaynaklı aşınmayı gidererek bu bankaların kredi büyümesini sürdürerek Türk ekonomisinin gelişmesine yardımcı olmak istediklerinin aktarıldığı raporda, bankaların ana sermayesinin devlet tahvili desteğiyle artışının varlık kalitelerindeki bozulmalara karşı ekstra bir tampon sağlayacağı, onların likidite karşılama oranlarını destekleyeceği ifade edildi.

İşte Diriliş Ertuğrul´un 148. bölüm fragmanı!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

51 milyar lirayı aştı

51 milyar lirayı aştı

'Petrol sevkiyatına yeniden başladı'

'Petrol sevkiyatına yeniden başladı'

Çekim yapan AA Muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Çekim yapan AA Muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

Merkez Bankası hesaplarını bozdu

Merkez Bankası hesaplarını bozdu

'YSK'nın kararı milli iradenin hakem tayin edilmesidir'

'YSK'nın kararı milli iradenin hakem tayin edilmesidir'

Türk pilotlardan müthiş hareket! F16'larla bakın ne yaptılar?

Türk pilotlardan müthiş hareket! F16'larla bakın ne yaptılar?

Seçim öncesi edilen teklifi kabul etti: Türkler de Ruslar da şaşırıyor

Seçim öncesi edilen teklifi kabul etti: Türkler de Ruslar da şaşırıyor
 

POPÜLER HABERLER

Dehşete düşüren olay! Kadının bulunduğu aracı yakarak kaçtı

Dehşete düşüren olay! Kadının bulunduğu aracı yakarak kaçtı

Uğur böceği deyip geçmeyin! İşte kanatlardan gelen mucize...

Uğur böceği deyip geçmeyin! İşte kanatlardan gelen mucize...

Gelinciklerin görsel şöleni

Gelinciklerin görsel şöleni

Kuzey Ankara Merkez Camisi ve Külliyesi'nden fotoğraflar

Kuzey Ankara Merkez Camisi ve Külliyesi'nden fotoğraflar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA