Fitch 'Türkiye'nin kredi notu'nu açıkladı
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit ederek görünümünü 'Negatif'ten 'Durağan'a revize etti.
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederek görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a revize etti.
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