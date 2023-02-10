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Ekonomi

Fiyat artışı yapan firmalara, yaklaşık 85 milyon lira ceza verildi

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 353 firmaya toplam 84 milyon 975 bin 532 lira idari para cezası verdi.

AA10 Şubat 2023 Cuma 19:12 - Güncelleme:
Fiyat artışı yapan firmalara, yaklaşık 85 milyon lira ceza verildi
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Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede meydana gelen doğal afet kapsamında haksız fiyat artışlarına yönelik alınan tedbirlere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarını engellemek ve vatandaşların bu uygulamalar nedeniyle maruz kaldıkları mağduriyetlerin önüne geçebilmek amacıyla başkanlığı, Bakanlıkça yürütülen Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulduğu hatırlatılarak, deprem hadisesi sonrasında acil ihtiyaç duyulan malzemelerde (ısıtıcı, hazır gıda kolisi, battaniye, yağmurluk, hijyen seti, kadın ve yaşlı hijyen bezi, uyku tulumu, bebek maması, powerbank, kışlık bot ve mont, atkı-bere-eldiven, tuvalet kağıdı vb.) fahiş fiyat artışı yapıldığına ilişkin iddiaların Bakanlıkça incelemeye alındığı bildirildi.

Bu doğrultuda, söz konusu ürünlere ilişkin Bakanlıkça gerek resen gerekse de şikayet üzerine perakende satış noktaları ve elektronik ticaret pazar yerlerinde bu ürünlerin satışını yapan işletmelere ilişkin, denetimler gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan tespitler çerçevesinde gerçekleştirilen Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu toplantısında fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 353 firmaya toplam 84 milyon 975 bin 532 lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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