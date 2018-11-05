Fiyat davranışları kasım ve aralıkta normalleşecek
Enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Kasım ve aralıkta fiyatlama davranışları normalleşecek” dedi. Albayrak yüzde 23.73’e çıkan yeniden değerleme oranı konusunda ise düzenleme yapılacağını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, A Para’da katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Dün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren “Ağutos-eylüldeki saldırılarda, biz eylül ayı en zor ayımız olacak ve daha sonra normalleşme süreciyle hızla yolunu bulacak demiştik. Eylül’deki fahiş fiyatlama algısı enflasyona yansıdı. Kasım ve Aralık ayındaki fiyatlama davranışları normalleşecek” dedi. Albayrak son dönemde fiyatlarda aşağı yönlü bir düşüşün başladığını ifade etti.
EL FRENİ İLE YAVAŞLADIK
Albayrak, açıklanan 4 sektördeki vergi düzenlemelerinin enflasyonla mücadeleyi çok güçlü bir şekilde etkileyeceğini dile getirerek, bunların alt sektörlerini de takip ettiklerini vurguladı. Hem mali disiplin hem de fiyat istikrarının dengeli bir şekilde sürdürüleceğini belirten Albayrak, “Arabayı frene basarak durdurmayacağız. El freniyle bir yavaşlama söz konusu değil” diye konuştu. Albayrak, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na verilen desteklerde tahmin ettiklerinin de ötesinde bir rakama ulaştıklarını dile getirerek, “2 bin 500’ü geçti. Bazen hafta sonları dolaşıyorum bakıyorum. Vitrinlerimizde bayağı görüyorum. Ben de bakanlığımız da takip ediyor” diye konuştu.
FAİZLER DAHA DA DÜŞECEK
Bankaların faiz indirimlerinin devam etmesini bekleyip beklemediklerinin sorulması üzerine de Albayrak “İşin tabiatı gereği zaten bu noktaya gelmek zorunda” dedi. Albayrak “Yüzde 30-40 hatta 50’lere giden faizlerden o kadar hızlı bir normalleşme süreciyle bu noktaya geldik ki... Yüzde 30’un altına düştü. Mevduatlar 30’ların üzerine çıkmıştı. 20’lerde seyrediyor. Daha da düşecek. İyileşmeyi ekimde görmeye başladık. Kasımda daha iyi olacak” diye konuştu.
BÜTÇE DİSİPLİNİNİN ARKASINDAYIZ
Albayrak, vergi düzenlemelerinin bütçeye yükünün sorulması üzerine de söz konusu indirimlerin vergi tahsilatları üzerinde de olumlu etki göstereceğini belirtti. Gelir kısmında da gerek imar barışı gerek bedelli askerli gerek de diğer konularda belirlenen rakamların üzerinde performans sergilendiğini belirten Albayrak, bütçe disiplininde hedeflerinin arkasında olduklarını bildirdi.
EN KÖTÜSÜ GERİDİ KALDI
TÜFE ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2.67, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22.56, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.24 arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise ekimde bir önceki aya göre yüzde 0.91, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 40.22, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45.01 artarak beklentilerin üzerine çıktı. Ekimde aylık TÜFE’de yüzde 1.9 artış tahminleri yapılırken, yıllık enflasyonun yüzde 23.5’e gerilemesi bekleniyordu. Ekonomistler, enflasyonda yılın zirvesinin görüldüğünü, düşüş sürecinin önümüzdeki ay başlayacağını söylediler. QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı “Yıllık enflasyondaki artışın sonuna gelmiş olduğumuzu düşünüyorum” derken Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı ise “Kasım ayında, vergi indirimleri ve fiyat indirimlerinin gecikmeli yansımaları olacak” diye konuştu.
Yeniden değerlemede ‘optimum’ çözüm
Bakan Albayrak, tüm vergi artışlarında baz alınan ‘yeniden değerleme oranı’ ile ilgili de konuştu. Dün açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi rakamlarıyla hesaplanan yeniden değerleme oranının yüzde 23.73 olduğunun hatırlatılması ve bu rakamda bir değişiklik düşünüp düşünmediklerinin sorulması üzerine de geçen dönemin mevsimsel, birkaç aya bağlı oluşturduğu normal dışı durum nedeniyle bu süreçte gerekli adımları atacaklarını bildirdi. Aldıkları tedbirleri, getirdikleri vergi indirimlerini bütçe disiplininden taviz vermeden gerçekleştirdiklerini ifade eden Albayrak, bütçe açısından yıl sonu hedeflerine doğru seyrin olumlu olduğunu söyledi. Albayrak, yeniden değerleme oranına ilişkin, “Burada belirlenecek oran için 2019 enflasyonla mücadele kapsamında da bütçe dengesi kapsamında da en optimum, en doğru çözümle ilerleyeceğimizi göreceksiniz, yakında açıklayacağız. Detaylı çalışmalar devam ediyor” dedi.
‘Halkbank ile ilgili beklentimiz olumlu’
ABD’deki Halkbank sürecine ilişkin soruyu da yanıtlayan Bakan Albayrak bu konuda şunları söyledi: “Muhatabımız bakanla ben bir görüşme yaptım, gayet olumlu, yapıcı, pozitif görüşmemiz oldu. Zaten daha önceden görüştüğümüz süreçlerle ilgili karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunduk. Biz özellikle Halkbank’ın mevcut durumuyla alakalı gerek hukuk bürosunun bugüne kadar yaptığı çalışmayla alakalı gerek ilgili analiz firmasının yaptığı detaylı analiz ve çalışmalardan sonra gerek 1. sınıf gerek 2. sınıf farklı farklı seviyelerdeki yaptırımın ihlali ile alakalı raporların detaylarında ki hiçbir şekilde ‘Halkbank’ın yaptırımları ihlal etmediğini’ ortaya koyan raporlar bunlar, gayet somut güçlü duruşumuzu ifade ettik. Bu süreçle ilgili bizim beklentimiz gayet olumlu.”
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