Fiyat davranışları kasım ve aralıkta normalleşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, A Para’da katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Dün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren “Ağutos-eylüldeki saldırılarda, biz eylül ayı en zor ayımız olacak ve daha sonra normalleşme süreciyle hızla yolunu bulacak demiştik. Eylül’deki fahiş fiyatlama algısı enflasyona yansıdı. Kasım ve Aralık ayındaki fiyatlama davranışları normalleşecek” dedi. Albayrak son dönemde fiyatlarda aşağı yönlü bir düşüşün başladığını ifade etti.

EL FRENİ İLE YAVAŞLADIK

Albayrak, açıklanan 4 sektördeki vergi düzenlemelerinin enflasyonla mücadeleyi çok güçlü bir şekilde etkileyeceğini dile getirerek, bunların alt sektörlerini de takip ettiklerini vurguladı. Hem mali disiplin hem de fiyat istikrarının dengeli bir şekilde sürdürüleceğini belirten Albayrak, “Arabayı frene basarak durdurmayacağız. El freniyle bir yavaşlama söz konusu değil” diye konuştu. Albayrak, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na verilen desteklerde tahmin ettiklerinin de ötesinde bir rakama ulaştıklarını dile getirerek, “2 bin 500’ü geçti. Bazen hafta sonları dolaşıyorum bakıyorum. Vitrinlerimizde bayağı görüyorum. Ben de bakanlığımız da takip ediyor” diye konuştu.

FAİZLER DAHA DA DÜŞECEK

Bankaların faiz indirimlerinin devam etmesini bekleyip beklemediklerinin sorulması üzerine de Albayrak “İşin tabiatı gereği zaten bu noktaya gelmek zorunda” dedi. Albayrak “Yüzde 30-40 hatta 50’lere giden faizlerden o kadar hızlı bir normalleşme süreciyle bu noktaya geldik ki... Yüzde 30’un altına düştü. Mevduatlar 30’ların üzerine çıkmıştı. 20’lerde seyrediyor. Daha da düşecek. İyileşmeyi ekimde görmeye başladık. Kasımda daha iyi olacak” diye konuştu.