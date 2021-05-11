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Ekonomi

Ford Otosan'dan önemli karar

Ford Otosan, Gölcük fabrikasında ara verdiği üretimi bir hafta erken başlatma kararı aldı.

Reuters11 Mayıs 2021 Salı 10:19 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 10:24
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Ford Otosan, otomotiv sektörünü dünya genelinde etkileyen yarı iletken malzeme arzındaki sıkıntılar nedeniyle Gölcük fabrikasında ara verdiği üretimi bir hafta erken başlatacağını açıkladı.

Şirket diğer taraftan tedarik sıkıntısının kamyon üretimini de etkilemeye başlaması nedeniyle Eskişehir kamyon fabrikasında yapacağı planlı bakım çalışmalarını öne çekerek 31 Mayıs-17 Haziran'a aldı.

Fabrikaların üretim hızının yaz aylarında artacağını tekrar belirten şirket, yıllık üretim ve satış adetlerinin açıkladığı aralık içinde kalacağını belirtti.

KAP'a yapılan açıklamaya göre Gölcük fabrikasında 19 Nisan'da duran üretime, ABD'li ortağının aldığı önlemler ve tedarikçilerle varılan anlaşmalar sayesinde 7 Haziran'da tekrar başlanacak.

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