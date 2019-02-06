Fransa General Electric'e 50 milyon avro ceza kesti
Fransa, iş hedefini tamamlayamayan ABD şirketi General Electric'e (GE) 50 milyon avro ceza kesti.
- star.com.tr
Fransa Maliye Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada Fransız grubu Alstom'un enerji işini aldıktan sonra vaadettiği hedefi gerçekleştiremeyen ABD'li General Electric şirketine, 50 milyon avro (57 milyon dolar) ceza kesildiğini açıkladı.
Açıklamada, 2015 yılında Alstom'un enerji işlerini alan GE'ye kesilen cezasının gerekçesi olarak anlaşmadaki iş oluşturma oranının yüzde 3 daha az olması olarak belirtildi.
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