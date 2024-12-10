Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil'in başkanlığını yaptığı DEİK/Türkiye-Libya İş Konseyi tarafından Bingazi Ekonomi ve Kalkınma Forumu'nun katılımıyla düzenlenen Türkiye-Libya İş Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, toplantıya, Murtaza Karanfil, Bingazi Ekonomik ve Kalkınma Forumu Başkanı Halid Abdullah Buzakouk, Tarık Bin Ziyad Kalkınma ve İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmed İdris El-Fadhli ve iş insanları katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Murtaza Karanfil, Libya'nın, Afrika'nın stratejik kapısı olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki tarihsel bağların ve işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Karanfil, Afrika'nın önümüzdeki yüzyılda dünyanın ekonomik gelişimine öncülük edecek kıta olacağına işaret ederek, "Libya'nın kalkınması, bölge için kilit bir rol oynayacak, Türkiye olarak deneyimimizi ve teknoloji birikimimizi kardeşlik anlayışıyla paylaşmaya hazırız. Türk şirketlerinin Libya'nın altyapı, sağlık ve enerji sektörlerinde daha etkin rol alabilir. Özellikle sağlık turizmi ve lojistik taşımacılıkta iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

Libya'nın 300 milyonluk bir nüfusun kapısı ve hem deniz hem hava yolları üzerinden erişimi kolay bir coğrafyaya sahip olduğunun altını çizen Karanfil, "THY'nin seferleri, Türk ihracatçılarının bu bölgeye erişimini artıracak ve lojistik altyapıyı güçlendirecektir." açıklamasını yaptı.

Karanfil, Libya'daki ödeme sorunlarının çözülmesi için barter (takas) sisteminin önemini vurgulayarak, istemin, Libya'nın 40 milyar dolarlık kamu hizmeti ihtiyacına da katkı sağlayabileceğini ve aynı zamanda Libya'nın ekonomik kalkınmasına da büyük fayda sağlayacağını belirtti.



Bingazi Ekonomik ve Kalkınma Forumu Başkanı Halid Abdullah Buzakouk da Fransız, İtalyan şirketler yerine Türk dostlarıyla ticareti geliştirmek için üstlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını anlattı.

Türk şirketlerini projeye katılmaya davet ettiğini kaydeden Buzakouk, "Türk ürünleri, kalite ve fiyat avantajlarıyla Libya'da büyük kabul gördü. Türkiye'nin teknolojik tecrübesi, bu projeye aktarılmalı." açıklamasını yaptı.

Tarık Bin Ziyad Kalkınma ve İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmed İdris El-Fadhli ise, Türk şirketlerinin, Libya'da uzun yıllardır güvenilir bir iş ortağı olduğuna dikkati çekerek, "Bizler bugün buraya Bingazi'nin istikrarlı ve gelişmeye açık olduğunun fotoğrafını göstermeye geldik. Geçmişte Türk şirketlerinin inşa ettiği tesisler bugün hala sağlamlığını koruyor. Bu, Türkiye'nin Libya'da üstlendiği projelerdeki başarısının bir kanıtıdır. Libya'nın yeniden inşasında daha fazla Türk şirketinin yer alması, iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendirecektir." değerlendirmesinde bulundu.