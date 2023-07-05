Fransa'dan dikkat çeken rapor! Türkiye de yer alıyor: Avrupa ekonomisine katkı sağlayabilir

IFRI'nin "Yüzyılın Yer Değiştirmesi: Yeni Bir Rus Göç Dalgası" başlıklı raporuna göre, ülkesini terk ederek başta Türkiye, İsrail ve BAE olmak üzere çevre ülkelere yönelen Ruslar, Avrupa'ya göç etmeye başlamaları halinde kıta ekonomisini canlandırıp Rusya'nın beşeri ve sosyal sermayesini ise önemli ölçüde zayıflatabilir.

Raporda, sayısı 1 milyonu aşan ve çoğunluğunu genç erkeklerin oluşturduğu Rus göçmenler "iyi eğitimli" ve "görece varlıklı" olarak tanımlandı.

Raporda, göçmenlerin Avrupa toplumuna nasıl entegre edilebileceği, gelecekte Rusya'yı nasıl etkileyeceği ve Avrupa ekonomisinin itici gücü haline gelip gelemeyeceği incelenirken "Yakında 1920'lerin başındakinden bile daha büyük hale gelebilecek olan bu yeni göç dalgası karşısında Avrupalı siyasetçiler ve siyasi analistler, hayati meseleleri ele almalıdır." denildi.

Göçün Rusya'dan büyük bir sermaye çıkışına neden olduğu ve bu rakamın 30 - 40 milyar dolar civarında olduğu belirtilen raporda, ülkede talebin azalmasına bağlı olarak birçok sektörde durgunluk yaşandığı ve hizmet ile bilişimin göç dalgasından en fazla etkilenen sektörler olduğu aktarıldı.

- GÖÇMENLERİN İLK ADRESLERİNDEN BİRİ TÜRKİYE

Raporda, savaşın başlamasının ardından Rusya'yı terk eden göçmenlerin öncelikli olarak Türkiye, İsrail ve BAE'yi tercih ettiği, bu ülkeleri Gürcistan, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan, Sırbistan ve Karadağ'ın takip ettiği ifade edilirken halihazırda Avrupa'yı tercih eden göçmen sayısı ise toplam göçmen sayısının yüzde 6 ile 8'i arasında bir dilime tekabül ettiği kaydedildi.

Yeni Rus göçünün Avrupa'nın "kapısında durduğu" ancak bu durumun uzun sürmeyebileceği ifade edilen raporda Türkiye, İsrail ve BAE örnekleri üzerinden göçmenlerin Avrupa ekonomisine katkı sağlayabileceği belirtildi.