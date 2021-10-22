Fransa'nın tahtı sallanıyor! Türkiye'yi yakın markaja aldılar: Büyük avantaj...

AA 22 Ekim 2021 Cuma 11:31 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 11:31

Foruma Afrika'daki 45 ülke ve bölgesel örgütten yaklaşık 3 bine yakın Afrikalı ile Türk iş insanı katıldı.

Türkiye, Afrika ile ilişkilerini "kazan-kazan" ilkesi temelinde şekillendirirken Afrika'nın her alanda kalkınmasına ve küresel sistemde hak ettiği yeri bulmasına katkı sağlıyor.

Ticaret Bakanlığı ve Afrika Birliği (AfB) iş birliğiyle düzenlenen forumda gıdadan inşaata, turizmden enerjiye kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren Afrikalı firmalar, Türkiye ile ticaret yapmak amacıyla İstanbul'da buluştu.

Panellerin ve şirketler arası görüşmelerin yapıldığı forumda süpermarketi için tedarikçi arayanlardan dijital eğitime geçiş için ortak arayanlara kadar farklı kollardan Afrikalı iş insanları, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

- "TÜRKİYE'DEKİ ÜRÜNLER AVRUPA STANDARTLARINDA"

Tanzanya Endüstri, Tarım ve Ticaret Odası Başkanı Paul Koyi, Türkiye'nin endüstrileşmiş bir ülke olduğuna dikkati çekti.

Koyi, "Türkiye'deki ürünler, Avrupa standartlarında ve aynı zamanda daha uygun fiyatlı ürünler. Bu, bizim için avantaj." ifadelerini kullandı.

Tanzanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin her geçen gün arttığına işaret eden Koyi, "Bugün burada iki ülke ekonomik ilişkilerinin nasıl artabileceği üzerine konuşuyoruz. Mesela teknoloji ve üretim ile ilgili çok verimli görüşmeler yaptık. Türk yatırımcılar, Tanzanya'da gıda üretimi, teknolojik ürünler, sağlık malzemeleri alanında ticaret ve yatırım yapabilirler. Öte yandan inşaat ve turizm alanında yatırıma açık bir ülke." dedi.

- ETİYOPYA'DA DİJİTAL EĞİTİMİ YAYGINLAŞTIRMAK İSTİYOR

Etiyopyalı iş insanı Feyissa Ararssa, eğitim alanında çalışmalar yürüttüklerini ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla yaygınlaşan dijital eğitim konusunda Türk firmaları ile iş birliği yapmak istediklerini dile getirdi.

Ararssa, "Addis Ababa ve Adema şehirlerinde kampüsleri bulunan özel Harambee Üniversitesi'nin sahibiyim. Üniversite olarak çevrim içi eğitim ve dijitalleşme üzerine çalışıyoruz. Bu forumda eğitim sektöründen tecrübeli kişilerle bir araya gelip ortaklık kurarak üniversitemizi dijital alanda geliştirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Etiyopya'nın Afrika'nın en kalabalık ikinci ülkesi olduğunu söyleyen Ararssa, "Ülkemizde büyük bir pazar potansiyeli var. Öğrenci değişimi programları ve teknoloji transferi diğer gündem maddelerimiz." dedi.

- AFRİKALI İŞ İNSANLARI, TÜRK FİRMALARLA İŞ BİRLİĞİ YAPMAK İSTİYOR

Su sektöründe Uganda'da yatırım yapan Eritreli iş insanı İsalas Berhe Habtezghi, özel ve kamu sektörüne su pompaları, tankları ve benzeri ürünleri tedarik ediyor.

Türkiye'den su pompaları ihraç ettikleri bilgisini paylaşan Habtezghi, foruma katılarak Türkiye'den gelecek malzemelerle üretim sürecine girmek istediğini ve bunun için Türk firmalarıyla iş birliği arayışı içinde olduğunu söyledi.

- AFRİKALI İŞ KADINLARI TÜRKİYE İLE YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTİYOR

Foruma Afrika'nın farklı ülkelerinden katılan iş kadınlarının yoğunluğu da dikkati çekti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) Angelique Nganza Wa Tshiongo, Kinşasa'da lokanta ve süpermarket işlettiğini ancak ülkesinde Türk ürünlerinin yaygın olmadığını dile getirdi. Tshiongo, "KDC'de daha çok Fransa ve Belçika ürünleri kullanılıyor. Bu forumdaki iş görüşmelerinde yeni tedarikçiler ve ortaklar bularak ülkeme dönmeyi amaçlıyorum." şeklinde konuştu.

Zambiya'dan gelen ve turizm alanında çalışmalar yürüten iş kadını Mujinga Muna Sapallo da Türkiye ile Zambiya arasında turizm alanında iş birliği yapmak için foruma katıldığını kaydetti.

Zambiya'nın doğal zenginlikleri ve yaban hayatına dikkati çeken Sapallo, "Zambiya olarak farklı ağaç türlerine sahibiz ve bu ağaçlardan ülkemizdeki fil, zebra, çita ve aslan gibi hayvan figürleri ile süs eşyaları yapıyoruz. Ayrıca doğal parklarımız da turizm için çok önemli." dedi.

Sapallo, Çin başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ettikleri ürünlerin el yapımı olduğu bilgisini paylaşarak, Kovid-19 nedeniyle son iki yıl çok sıkıntı çektiklerini ancak Türkiye ile ilişkileri tarım ve turizm sektörlerinde geliştirerek yeni bir sayfa açmak istediklerini sözlerine ekledi.

- HEDEF 50 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin Afrika ile ticaret hacmi 2003'te 5,4 milyar dolar iken atılan adımlarla 2020'de 25 milyar dolara ulaştı.

Türkiye, Afrika ile karşılıklı ticaret hacmini 50 milyar dolara yükseltmeyi hedeflerken Japonya, Almanya, Fransa ve Macaristan gibi ülkeler, Afrika kıtasında çalışma yürütmek için Türkiye ile iş birliği yapmak istiyor.

2003'te 2,1 milyar dolar olan ihracat oranı 2020'de 15,2 milyar dolara ulaşırken 2003'te 3,3 milyar dolar olan ithalat oranı 2020'de 10 milyar doları aştı.

Afrika'daki Türk yatırımları da geçen yıl 6 milyar dolar seviyesine ulaştı.