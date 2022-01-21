Fransız Alstom, 2022'de 7 bin 500 kişiyi işe alacak

AA 21 Ocak 2022 Cuma 11:54 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 11:54

Alstom'dan yapılan açıklamada, 2022 itibarıyla toplam siparişleri 77,8 milyar avroya ulaşan şirketin, bu talebi karşılamak için dünya genelinde 6 bin mühendis ve işletmecinin yanında, 1.500 işçi ve teknisyeni işe alacağı belirtildi.

Söz konusu istihdamın demir yolu malzemeleri ve hizmetlerine dair projelerde olacağı kaydedilen açıklamada, Avrupa'da 3 bin 900, Asya-Pasifik'te 1.700, Kuzey ve Güney Amerika'da 1.500, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'da 400 pozisyon için alım yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada, özellikle Fransa'da mühendislik ve sinyalizasyon alanları ile kaliteli üretim pozisyonlarında 1.000'den fazla kişinin istihdam edileceği ifade edildi.

Dün de Fransız hava yolu şirketi Airbus, Kovid-19 salgınında kötüleşen hava yolu sektöründe görülen iyileşmenin ardından bu yıl 6 bin kişiyi bünyesine katacağını duyurmuştu.