Fransız devinden Türkiye kararı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric Uluslararası Pazarlar Başkan Yardımcısı Manish Pant, Türkiye'yi ziyaret ederek, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) başta olmak üzere çeşitli kurumlarla temaslarda bulundu, Türk iş dünyası liderleri ve sektör paydaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Pant, dünyanın iklim değişikliği nedeniyle hızlı ve kararlı bir küresel eyleme gereksinim duyduğunu belirterek, iç içe geçmiş iklim ve enerji krizlerinin temelinde sürdürülebilir olmayan bir enerji modeli yattığına dikkati çekti.



Kömür ve petrol gibi karbon yoğun enerji kaynaklarına olan aşırı bağımlılığın, sınırlı tedarikçilerle birleştiğinde, enerji fiyatlarını ekonomileri zayıflatan bir konuma çıkarabildiğini aktaran Pant, şunları kaydetti:



"Bu zorluklara yanıt vermek enerji kaynaklarını çeşitlendirmek ve karbonsuzlaştırmakla ve aynı zamanda enerji verimliliğini temel bir araç olarak kabul etmekle mümkün. Dijital devrim, bu noktada kritik bir önem kazanıyor. Schneider Electric olarak biz bu doğrultuda 100'ü aşkın ülkede enerjinin güvenli, verimli ve sürdürülebilir kullanımı için dijital çözümler sunuyoruz. 35 yıldır faaliyet gösterdiğimiz Türkiye'nin de bu kapsamda dönüşümünü önceliklendiriyor ve hem ülke hem de bölge için önem taşıyan atılımlarını destekliyoruz. Türkiye'nin iklim eylemi konusundaki proaktif duruşunu takdir ediyoruz.



Türkiye yenilenebilir enerjiye bağlılıkla önemli yatırımlara imza atıyor ve fosil yakıt ithalatını azaltmak gibi geleceğe yönelik iddialı hedeflerle net sıfır yolculuğunu sürdürüyor. Schneider Electric olarak biz de Türkiye'nin sürdürülebilirliği ekonomik bir strateji olarak benimseyerek ekonomik büyüme ve çevresel sorumluluk arasında sinerji yaratma çalışmalarına ortak olmaktan ve bu konuda önemli yatırımları hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Türkiye'nin dijital dönüşümüne daha fazla katkı sunmaya hazırız."



Pant, başta Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan KOBİ'ler olmak üzere kurumların yeşil ve döngüsel uygulamalara geçişini desteklemeye ve Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceklerini bildirdi.



Açıklamada ayrıca, Schneider Electric'in enerji verimliliği ve dijital dönüşümü teşvik etme konusundaki kararlılığı yinelenerek, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine olan uzun vadeli taahhüdü de vurgulandı.

