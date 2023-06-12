Fransız devinden Türkiye kararı: Yıl sonunda açıklayacağım

Renault'un Türkiye'de üretilen modellerinden Clio'nun makyajlı versiyonu tanıtıldı. B-segment hatchback model için İstanbul'da gerçekleştirilen lansmanda açıklamalarda bulunan Renault CEO'su Fabrice Cambolive, Türkiye'nin kendileri açısından her zaman öncelikli bir pazar olduğunu ve Bursa'daki Oyak-Renault fabrikasına yönelik yeni planları olduğunu bildirdi. Fransız CEO, "Bugün Clio için buradayım. Yıl sonunda Türkiye'ye tekrar geleceğim ve bu ziyaretim Türkiye'ye yönelik bir strateji açıklaması için olacak. Bunun muhtemelen üretim ile ilgili olacağını söylebilirim" dedi.

Fransız otomotiv üreticisi Renault'un B-segment modeli Clio görünüm tazeledi.

Makyaj operasyonu geçiren otomobilin lansmanı, Renault'un Fransa genel merkezi tarafından modelin üretim üssü olan Türkiye'de yapıldı.

İstanbul'da gerçekleşen lansmanda Renault'un global yöneticileri de hazır bulundu.

Habertürk'ün haberine göre, Renault CEO'su Fabrice Cambolive, Türkiye'nin kendileri açısından her zaman öncelikli bir pazar olduğunu ve Bursa'daki Oyak-Renault fabrikasına yönelik yeni planları olduğunu anlattı.

Bu planların, geçmişte çokça konuşulan fakat henüz resmi bir açıklama yapılmayan Dacia Duster ile ilgili olup olmadığı sorulan Cambolive, kapıyı açık bıraktı.

Fransız CEO, "Bugün Clio için buradayım. Yıl sonunda Türkiye'ye tekrar geleceğim ve bu ziyaretim Türkiye'ye yönelik bir strateji açıklaması için olacak. Bunun muhtemelen üretim ile ilgili olacağını söyleyebilirim" dedi.

Cambolive, Bursa'da yeni üretilecek modelin Renault yada Dacia'dan hangisinin logosunu taşıyacağına yönelik sorumuza ise, "Bunun için henüz erken" demekle yetindi.

Sektörde, Oyak fabrikalarında Dacia Duster'in yeni neslinin ve Dacia'nın önümüzdeki dönemde tanıtacağı c-segment SUV modelinin Bursa'da üretilebileceği yüksek sesle konuşuluyor. Hatta, bu modellerden birinin bazı pazarlarda olduğu gibi Dacia yerine Renault logosu ile üretilip satılabileceği de bir süredir dillendiriliyor. Bu iddiaların resmiyete kavuşup kavuşmayacağını görmek için yaklaşık 6 ay kaldığı söylenebilir.

Renault CEO'su Cambolive'in açıklamaları ile devam edecek olursak, Oyak ile uzun yıllardır süren ortaklıklarına da değinen Fransız CEO, "Dün Bursa'daki fabrikayı ziyaret ettik. Oyak-Renault tesisi dünyadaki en büyük fabrikalarımızdan biri. 2022'de Türkiye bizim en büyük dördüncü pazarımız oldu, bu Türkiye'yi bizim için daha da anlamlı kılıyor. Türkiye Clio'nun ana üssü ve bu otomobil gelecekte Bursa'da üretilmeye devam edilecek" dedi.