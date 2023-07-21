Fransız devinden Türkiye'ye yatırım! Bakan Bayraktar: İlk adım atıldı

Bakan Bayraktar, "Rönesans Enerji Ortaklık Sözleşmesi İmza Töreni"nde konuştu.

Yenilenebilir enerjinin artan talebe karşı enerji arz güvenliğine katkı sağlayan, fiyatları daha rekabetçi kılan ve dışa bağımlılığı azaltan bir alan olduğunu kaydeden Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 karbon nötr ülke olma hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerjinin Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele hedefleriyle de uyumlu olduğunu söyledi.

Bayraktar, Türkiye'nin son 20 yılda yenilenebilir enerjide kaynaktan teknolojiye kadar büyük bir atılım yaptığını anımsatarak, kurulu gücün yaklaşık yüzde 55'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğunu ifade etti.

Bu anlamda, Türkiye'nin dünyada 12'inci, Avrupa'da 5'inci sırada olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz şubatta ilan ettiğimiz Türkiye Ulusal Enerji Planı'ndaki hedefimiz, Türkiye'nin 2035 yılında kurulu gücü içerisindeki yenilenebilir enerjinin payını yüzde 65 seviyelerine çıkarmak. Bunun için, önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 3 bin megavat güneş, 1500 megavat rüzgar ve toplam 5 bin megavat offshore (deniz üstü) rüzgar yapmak zorundayız. Dolayısıyla bu yenilenebilir kaynakları en kısa sürede devreye almak ve ekonomimize kazandırmak istiyoruz.

Bayraktar, yenilenebilir enerji yatırımlarına hız verirken bütüncül bir yaklaşım ile söz konusu teknolojileri kritik madenlerden ekipman üretimine, Ar-Ge'den insan kaynağı yetiştirmeye kadar geniş bir ekosistemde ele aldıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Körfez ziyaretinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birçok anlaşmaya imza atıldığını anımsatan Bayraktar, "Bu üç ülke ile önümüzdeki dönemde yenilenebilir başta olmak üzere enerjinin diğer alanlarında önemli iş birliklerine gideceğiz." dedi.

- "BU ANLAŞMA VE YATIRIM HEDEFİ, EKONOMİMİZE, ENERJİ SEKTÖRÜMÜZE DUYULAN GÜVENİN AÇIK GÖSTERGESİ"



Bayraktar, bugün Fransa'nın en büyük şirketlerinden biri olan ve son dönemde bir petrol ve gaz şirketinden enerji şirketine dönüşen TotalEnergies'in Rönesans Holding'le Türkiye'nin yenilenebilir enerji sektörüne yapacağı yeni yatırımlar için bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu anlaşma ve yatırım hedefi, ekonomimize, enerji sektörümüze duyulan güvenin açık göstergesi. Bizler de Bakanlık olarak, bu yatırımların en kısa sürede tamamlanması için yatırımın her aşamasında, farklı kurumlardan ihtiyaç duyulan izinlerde gerekli her türlü desteği sağlayacağız. Bu nedenle bugün burada oluşturulan birlikteliği biz bir ilk adım olarak değerlendiriyoruz. Ortaya konan hedef 1000 megavat. Devam edecek projelerle bu hedefin en kısa zamanda 5 bin megavat olarak güncellenmesi gerektiğine inanıyorum."

Türkiye'nin enerji dönüşümünü, sürdürülebilir kalkınma, istihdam, rekabet politikası ve gerçekçi hedefler doğrultusunda şekillendireceklerini ifade eden Bayraktar, "Dünyadaki gelişmeleri dikkatle takip ederek bu dönüşümü hep birlikte sağlayacağız." diye konuştu.

Bayraktar, Türkiye Ulusal Enerji Planı ile birlikte Hidrojen Yol Haritasını anımsatarak, "Geleceğin enerji taşıyıcısı olarak gördüğümüz hidrojenin karbon salımını azaltmada ciddi bir etkisi olacaktır. Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelinin özellikle yeşil hidrojen üretiminde de kilit bir rol oynayacağını düşünüyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından, Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak ile TotalEnergies Doğal Gaz, Enerji ve Yenilenebilir Enerji Başkanı Stephane Michel arasında imza töreni gerçekleşti.