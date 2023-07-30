Fransızlar yakın takipte: Türkiye ve Mısır, Afrika'da istikrar için bir güç olabilir

Fransız basını, normalleşme sürecine giren Türkiye ve Mısır'ın Afrika'da istikrar için bir güç olabileceğini yazdı.

Türkiye ve Mısır'ın Etiyopya ve Libya'da farklı tarafı desteklediğini belirten Fransız basını, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin Afrika ve Orta Doğu'daki gerilimlerin hafifletilmesine yardımcı olacağını ifade etti.

"TÜRKİYE VE MISIR, AFRİKA'DA İSTİKRAR İÇİN BİR GÜÇ OLABİLİR"

Türkiye ve Mısır arasındaki olumlu ilişkiden memnun olduğunu söyleyen güvenlik analisti Aya Burweila, iki ülkenin yakınlaşması Etiyopya ve Libya'da bir çok sorunu çözeceğini kaydetti.

Londra'daki Birleşik Kraliyet Hizmetleri Savunma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nden Jalel Harchaoui, ise Libya'nın geniş enerji zenginliğinin işbirliği için güçlü bir itici güç olduğunu belirtti.

Karşılıklı işbirliğinin Libya'nın doğu ve batısında ekonomik açıdan herkes için daha iyi olacağını söyleyen Harchaoui, Türkiye ve Mısır'ın Libya'da aynı tarafta olmasının Tunus, Sudan ve Çad'a olumlu etkilerinin olacağının altını çizdi.

Ekonomik işbirliğinin Türkiye-Mısır yakınlaşmasını rayında tutmada da çok önemli bir role sahip olacağını kaydeden uzmanlar, Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle imzaladığı milyar dolarlık anlaşmanın bölgedeki istikrara olumlu katkı yapacağından bahsetti.