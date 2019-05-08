Fuat Kukut: Tek kuruş devlet desteği ve üye aidatı almıyoruz

Genel Başkanlığını iş adamı Fuat Kukut’un sürdürdüğü Tarbigem kurumsal yapısı, vizyonu ve uluslararası faaliyetleriyle adeta sivil toplum kuruluşları arasında çığır açtı. Dünya’nın onlarca ülkesine gerçekleştirdiği ihracatla uluslararası bir marka olmayı başaran Tarbigem eğer istenirse kendi imkanlarıyla da sivil toplum kuruluşlarının çok şeyler başarabileceğinin güzel bir ispatı oldu.

“Kendi imkanlarımızla mücadelemizi sürdürüyoruz’’

Tarbigem Genel Başkanlığına seçildiğim günden bu tarafa ne üyelerimizden ne de devletten bir tek kuruş almadık diyen Genel Başkan Fuat Kukut’’ Biz kendi imkanları ile devleti ve milleti için çaba gösteren bir kurumuz. Hiçbir zaman, maddi anlamda ne üyelerimizden ne de devletimizden bize şu yardımı yapın diye talep de bulunmadık. Devletimize ve çiftçimize yük olacak, maddi külfet oluşturacak hiçbir beklentimiz ve adımımız olmadı’’ dedi.

Fuat Bey, ülkemizde çoğu mesleki sivil toplum kuruluşları devlet desteği yok diye yakınır. Üyelerinden aidat almaya çalışır. Tarbigem’de durum çok başka. Bunu nasıl başardınız?

Ben hayatımın hiçbir döneminde olumsuzluklardan, dezavantajlardan yakınmadım veya ümitsizliğe düşmedim. Şartlar ne kadar kötü olursa olsun yapılabilecek bir şey olduğuna inandım. Yakınmak, pes etmek, vaz geçmek, geri dönmek gibi kelimelerin bizde hiçbir anlamı yoktur. İnandığımız, gönül verdiğimiz, dava şuuru ve bilincin de yaklaştığımız her konuya biz maddi ve manevi tüm varlığımızla adanırız.

Evet bugün Tarbigem ne üyesinden ne de devletinden bir tek kuruş almıyor. Almadığı gibi çiftçisine, üyesine yeri geldiğinde ücretsiz gübre dağıtıyor, destek veriyor. Biz çok çalışan bir kurumuz. Bugün dünyanın birçok ülkesine ihracat gerçekleştirmeye başladık. Oradan kazandığımız cüzi karları da yine çiftçimizle paylaşıyoruz. Alın bu bizim, hepimizin diyoruz. Yeri geliyor ihtiyaç olduğu halde, bu davanın bir neferi olarak ben de kendi maddi gücümü ortaya koyuyorum. Çünkü bunları birilerinin yapması gerek. Bu memleket, kendisine görev verilmediği halde memleketi için tüm varlığını ortaya koyan kahraman birileri sayesinde bu günlere geldi.

Amacınız ne peki? Zamanınızın çoğu uçaklarda o ülkeden diğerine toplantılara koşmakla geçiyor. Yeri geliyor bir tarlada gübre dağıtılırken de sizi görüyoruz. Sizi motive eden sebep nedir?

Beni motive eden iki neden var. Biri vatanım diğeri milletim. Biz kendimizi düşünmeyi, kendimiz için bir şeyler istemeyi çok uzun yıllar önce geride bıraktık. Ailemiz tarafından, toprağımız, vatanımız, milletimiz olmayınca hiç olacağımız şuuru ile yetiştirildik. Bu nedenle de bizi var eden değerlerimiz, vatanım ve milletim için çalışmayı kedime amaç edindim.

Tarbigem çatısı altında, birincisi, Bu yüce milleti ve bu kutsal devleti tarım konusunda dışarıya bağımlı hale getiren her şeyin önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Ülkemi tarım konusunda, kendi kendine yeten hatta onlarca ülkeye de yeten bir ülke haline getirmeyi amaçlıyorum. Bunun içinde, tarım sektörümüzün ayağına vurulan prangaları, aracı şirketlerin çiftçimize vurdukları boyundurukları kırıp atacak projeler hayata geçirmeye devam edeceğim.