Fuat Oktay: Finansman ihtiyacı olan firmaları yerelden destekleyeceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'Kalkınma ajanslarımızın başlatacağı Bölgesel Girişim Sermayesi Programı ile finansman ihtiyacı olan firmaları yerelden destekleyeceğiz' dedi.
- AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "TechAnkara Proje Pazarı 2019" etkinliğinde konuşuyor. Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları:
Kalkınma ajanslarımızın başlatacağı Bölgesel Girişim Sermayesi Programı ile finansman ihtiyacı olan firmaları yerelden destekleyeceğiz.
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