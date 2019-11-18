Fuat Oktay: Finansman ihtiyacı olan firmaları yerelden destekleyeceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'Kalkınma ajanslarımızın başlatacağı Bölgesel Girişim Sermayesi Programı ile finansman ihtiyacı olan firmaları yerelden destekleyeceğiz' dedi.