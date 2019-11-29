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Fuat Oktay: T2002'de 66 olan savunma sanayii projesi sayısı, bugün 700'e yaklaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, '2002'de 66 olan savunma sanayii projesi sayısı, bugün 700'e yaklaşmıştır' dedi.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2018'de dünya genelinde doğrudan yatırımlar yüzde 13 azalmasına rağmen Türkiye'ye gelen yatırımlar yüzde 12,6 artmıştır." dedi.

Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

Yatırım Ofisi, ülkemize 2018'de 518 milyon 750 bin dolar yatırım yapılmasını sağlamıştır. Bu kapsamda 1106 kişiye istihdam imkanı oluşturulmuştur.

Kamuda büyük veri ve yapay zeka uygulamalarının etkin olarak kullanımını sağlamak amacıyla Ulusal Yapay Zeka Stratejisinin bu yılın sonunda yayımlanması hedeflenmektedir.

2019 itibarıyla bugüne kadar CİMER'e yapılan toplam başvuru sayısı 2 milyon 814 bindir.

2002'de 66 olan savunma sanayii projesi sayısı, bugün 700'e yaklaşmıştır.

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