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Ekonomi

G20 Enerji Bakanları ''enerji piyasasında istikrarı'' görüşmek için olağanüstü toplanıyor

G20 Dönem Başkanı Suudi Arabistan'ın, enerji piyasasında istikrarın sağlanması amacıyla G20 Enerji Bakanları düzeyinde cuma günü olağanüstü toplantı düzenleyeceği belirtildi.

AA07 Nisan 2020 Salı 22:07 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 22:07
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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, olağanüstü toplantı video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Toplantıyla, küresel diyalog ve iş birliğinin güçlendirilmesi ile küresel ekonominin gelişimi için enerji piyasalarında istikrar sağlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Ayrıca G20 Enerji Bakanlarının, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) küresel enerji piyasaları üzerindeki etkisini azaltmak için davetli ülkelerin, bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışacağı kaydedildi.

Enerji Bakanları toplantısından bir gün önce ise Suudi Arabistan'ın çağrısı üzerine Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve üretici ülkelerin, petrol piyasasının istikrarını görüşmek için yine video konferans yöntemiyle toplantı düzenlemesi bekleniyor.

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