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G7: Dijital para birimleri dikkatli bir şekilde incelenmeli

G7 (Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada) maliye bakanları, dijital para birimlerinin küresel finans sisteminde bozulmalara yol açmamaları için dikkatli bir şekilde incelenmesi gerektiğini söylediler.

  • DHA
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Pymnts.com´da yer alan habere göre, G7 Başkanı ve Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, grubun ülkelere tanındığı gibi şirketlere herhangi bir kontrol veya kurala tabi tutulmadan ödeme sistemi oluşturma ayrıcalığı tanımak istemediğini söyledi.
 
"Herhangi bir demokratik kontrol olmadan özel şirketlerin kendi para birimlerini oluşturmalarına izin veremeyiz," diyen Le Maire, bakanlar ve üst düzey yöneticilerin "küresel etkiye sahip olma potansiyeline sahip Libra dahil olmak üzere stablecoin ve çeşitli yeni ürünler oluşturulmasının ciddi yönetimsel ve sistematik endişeler oluşturduğu" savında fikirbirliği sağladığını belirtti.
 
Bakanlar Facebook´un kripto para projesi Libra´ya da değinerek Libra´nın grubun parasal ve bankacılık politikaları üzerindeki etkisini azaltacağı endişelerinin yanında bazı güvenlik risklerinin de bulunduğunu vurguladılar.
 
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
 
"Satış kapsamında kullanılacak küresel bir stablecoin daha ucuz ve hızlı işlemler yapılmasına, ödeme sistemlerindeki rekabetin artmasına ve böylece masrafların azalmasıyla finansal kapsayıcılığın artmasına yol açabilir.
 
"Bunun yanında kara para aklama, terör finansmanı, tüketici ve veri korunması, siber direnç, adil rekabet ve vergi uyumu gibi kamu politikalarına ilişkin çeşitli riskler oluşturuyorlar."
 
Kripto para birimlerine yönelik açıklamalarının yanında G7, aralarında Google, Amazon, Facebook ve Apple´ın yer aldığı büyük teknoloji şirketlerinin gelir sağladığı fakat şubesinin olmadığı ülkelerde de vergiye tabi tutulabileceğini onayladı.

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