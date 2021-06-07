G7, tarihi bir vergi uzlaşısına vardı

07 Haziran 2021 Pazartesi 09:00 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 09:00

G7 ülkeleri, dünya genelinde büyük şirketlerden en az %15 kurumlar vergisi alınmasını desteklediklerini açıkladı. Bu sayede koronavirüs salgınından dolayı nakit darlığı yaşayan gelişmiş ülkelerin hazinelerine yüz milyarlarca dolar akabilir.

ABD'li sosyal medya şirketi Facebook, üzerinde görüşmelerin sekiz yıldır devam ettiği ve son aylarda yeniden gündeme taşınan vergi uzlaşısı sonrasında daha fazla ülkede daha fazla vergi ödemek zorunda kalacağını açıkladı.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, "G7 maliye bakanları, küresel vergi sisteminde reform yapmak ve bu sistemi küresel dijital çağa uygun hale getirmek amacıyla tarihi bir anlaşmaya vardı" dedi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, anlaşmaya atıfta bulunarak bu "önemli ve benzersiz taahhüdün" şirketlerin ödediği vergileri dibe çeken yarışı sonlandıracağını açıkladı.

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, bu anlaşmanın "dünya genelindeki vergi cennetleri için kötü bir haber olduğunu" belirtti.