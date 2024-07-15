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Ekonomi

G7 toplantısına katılacak olan Ticaret Bakanı Bolat önemli temaslarda bulunacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'G7 Ülkeleri Ticaret Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere 16 Temmuz'da İtalya'ya gidecek. Toplantıya, G7 ülkeleri ile davetli olarak Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, Yeni Zelanda, Arjantin, Brezilya, Güney Kore ve Vietnam'ın ticaret bakanları katılacak.

IHA15 Temmuz 2024 Pazartesi 13:49 - Güncelleme:
G7 toplantısına katılacak olan Ticaret Bakanı Bolat önemli temaslarda bulunacak
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "G7 Ülkeleri Ticaret Bakanları Toplantısı"na katılmak üzere 16 Temmuz'da İtalya'ya gidecek. "Küresel tedarik zincirlerinin dayanıklılığı" temasında düzenlenecek toplantıda dünya ticaretinde karşılaşılan başlıca sorunlar ve çözüm yollarının, tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesine yönelik işbirlikleri, çok taraflı ticaret sistemi reformu, küresel ticarette haksız rekabet uygulamaları ve riskler ele alınacak.

ÇEŞİTLİ KONULAR ELE ALINACAK

Ticaret Bakanı Bolat, İtalya'nın Villa San Giovanni kasabasında gerçekleştirilecek "G7 Ülkeleri Ticaret Bakanları Toplantısı"na katılmak üzere 16 Temmuz'da İtalya'ya gidecek. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantı tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar, arz sıkıntıları ve enflasyonist baskıların etkilerinin son yıllarda giderek artan şekilde yaşandığı küresel konjonktürde ticaret diplomasisinin zirvesini bir araya getirecek. Açıklamada, "küresel tedarik zincirlerinin dayanıklılığı" temasıyla dünya ticaretinde karşılaşılan başlıca sorunlar ve çözüm yollarının, tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesine yönelik işbirlikleri, çok taraflı ticaret sistemi reformu, küresel ticarette haksız rekabet uygulamaları ve riskler ele alınacağı bilgisi verildi.

TOPLANTIYA KİMLER KATILACAK

Toplantıya, G7 ülkelerinden ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Kanada ve Avrupa Birliği ile davetli olarak Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, Yeni Zelanda, Arjantin, Brezilya, Güney Kore ve Vietnam'ın ticaret bakanları, üst düzey hükümet görevlileri, Dünya Ticaret Örgütü ve OECD genel direktörleri ile G7 ülkeleri iş dünyası çatı kuruluşu olan B7 temsilcilerinin katılması bekleniyor.

Ayrıca yapılan açıklamada, Bakan Bolat'ın, İtalya, Birleşik Krallık, Japonya ve Kanada başta olmak üzere katılımcı ülkelerden muhatapları ve uluslararası örgüt yöneticileriyle ikili ticari ve ekonomik ilişkiler ile çok taraflı ticaret sisteminin gündemindeki konular hakkında görüşmeler gerçekleştirmesi beklendiği kaydedildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILIM SAĞLAMIŞTI

Küresel ekonominin yaklaşık yüzde 50'sini temsil eden G7 ekonomileri, Türkiye'nin de en önemli ticaret ortakları arasında bulunuyor. Bu sene, 13-15 Haziran'da gerçekleştirilen G7 Liderler Zirvesi'ne, ev sahibi İtalya'nın daveti üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılım sağlamıştı.

  • ticaret bakanı
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