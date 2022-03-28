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Ekonomi

G7'den doğal gaz kararı! Putin'in talebi reddedildi

Almanya'da ekonomiden ve iklimin korunmasından sorumlu bakan Robert Habeck, G7 enerji bakanlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'düşman olmayan' ülkelerin Rus doğalgaz ödemelerinin ruble ile yapılması talebini reddettiğini açıkladı.

Reuters28 Mart 2022 Pazartesi 16:03 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 16:03
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Habeck G7 enerji bakanlarıyla yaptığı online görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "G7 ülkelerinin tüm bakanları, bunun mevcut sözleşmelerin tek taraflı ve açık bir ihlali olduğu konusunda hemfikir" dedi.

Habeck'in açıklamasına göre "Bakanlar, yapılan sözleşmelerin geçerli olduğunu ve şirketlerin bunlara uyması gerektiğine bir kez daha dikkat çektiler ... ruble ile ödeme kabul edilemez ve ilgili şirketleri Putin'in talebine uymamaya çağırıyoruz" dedi.

Habeck "Putin'in bizi bölmeye çalıştığı aşikar ancak birlik ve kararlılıktan da anlaşılacağı üzere bölünmeyeceğiz" dedi.

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