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Ekonomi

Gabar'da petrol keşfinin ardından inşa edildi! Can damarını oluşturuyor

Terörden arındırılan Gabar'da petrol keşfinin ardından 2 yılda 480 kilometre yol yapıldı. Gabar petrolü hakkında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Gabar'ın can damarını bu ulaşım altyapısı oluşturuyor.' dedi.

AA8 Ağustos 2024 Perşembe 11:07 - Güncelleme:
Gabar'da petrol keşfinin ardından inşa edildi! Can damarını oluşturuyor
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol keşfinin ardından gerekli ekipmanların kuyulara götürülmesi ve üretilen petrolün transferi için yol yapıldığını belirtti. Bakanı Bayraktar, "Stratejik yol ağımız, yaklaşık 2 yılda 480 kilometreye ulaştı. Gabar'ın can damarını bu ulaşım altyapısı oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

GABAR'A PETROL KEŞFİNİN ARDINDAN 2 YILDA 480 KİLOMETRE YOL YAPILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bir dönem terör eylemleriyle anılan Gabar Dağı, 2021'de gerçekleştirilen petrol keşfiyle birlikte yeni bir çehreye kavuştu. Gabar'da, 41 kuyuda günlük 45 bin varil üretim yapılırken, petrol keşfi, Şırnak'ı bir çekim merkezi haline getirerek 3 bin kişiye istihdam sağladı.

Yılın hemen her döneminde karlı bölgelerin olduğu zorlu arazi şartlarında, petrolün bulunması kadar üretilerek ticarileştirilmesi de büyük bir operasyonu gerektiriyor. Bu operasyonun en büyük ayağını da ulaşım altyapısı oluşturuyor.

- YOLLAR 1850 METRE RAKIMA KADAR ULAŞTI

Cumhuriyet tarihinin karada gerçekleşen en büyük petrol keşfi Gabar'da, Ankara-İstanbul arasındaki mesafe kadar yol yapıldı. Gabar'daki yol inşası sırasında transferi sağlanacak petrolün yanı sıra bölgenin coğrafi ve iklim koşulları da dikkate alındı.

Ana arter yollarda asfalt, lokasyon; güvenlik ve bağlantı yollarında ise beton kaplama tercih edildi. 1850 metre rakıma kadar yapılan yolların kalınlığında iklim ve güvenlik şartları hesaba katıldı.

Beton yollar 20 santimetre, asfalt yollar da 63 santimetre olarak planlandı.

- ULAŞIM AĞI GABAR'IN CAN DAMARINI OLUŞTURUYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeyi vermesinin ardından üretim için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Bölgedeki tüm ekiplerin koordineli bir şekilde çalışması için lojistik çok önemli bir unsurdu. Ekipmanların, iş makinelerinin ve kulelerin tespit ettiğimiz kuyulara götürülmesi ve sonrasında da üretilen petrolün transferi için bu konuya özel önem verdik." değerlendirmesinde bulundu.

TPAO çalışanları, saha içerisinde bulunan köylerde yaşayanlar, güvenlik güçleri ve çalışmalara destek olan alt işverenleri kapsayacak şekilde bütüncül bir bakış açısıyla bir ulaşım altyapısı hazırladıklarına dikkati çeken Bayraktar, "Gabar'ın can damarını bu ulaşım altyapısı oluşturuyor. Stratejik yol ağımız, yaklaşık 2 yılda 480 kilometreye ulaşmış durumda. Elbette saha geliştirme çalışmalarına bağlı olarak bu ağı daha da geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

  • petrol keşfi
  • yol yapımı
  • gabar

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