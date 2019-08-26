Galataport’a ilk gemi Nisan 2020’de yanaşıyor

İstanbul’a kruvaziyergemilerinin daha çok yanaşmasını ve zengin turistin gelmesini sağlayacak Galataport’ta 5 yıllık inşaat büyük oranda tamamlandı. Dün gerçekleşen basın toplantısında konuşan Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ferit Şahenk, ilk kruvaziyer gemisinin Nisan 2020’de limana yanaşacağını ifade etti. Projenin ortağı Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili ile beraber çalışmaların ulaştığı noktayı anlatan Şahenk, Galataport’un Doğuş Holding’in ustalık eseri olacağını da ifade etti. Şahenk “Galataport İstanbul Türkiye ve İstanbul için bir pırlanta, Doğuş Grubu için ise bir ustalık dönemi eseridir. Yılda 7 milyonu yabancı turist 25 milyon ziyaretçiyi ağırlayacak olan Galataport İstanbul, sahasında barındırdığı 2 müze ve ortalarında yer alan 14 bin m2’lik rekreasyon alanı ile beraber kültür-sanat hayatı için de yeni bir merkez haline gelecek” dedi.

1.5 MİLYON ZİYARETÇİ

Galataport ile İstanbul’un 1.5 kilometrelik yeni bir sahil şeridine kavuşacağını da ifade eden Şahenk “Eminim bugüne kadar İstanbul’a bu noktadan hiç bakmamıştınız. Şehrimizin en büyüleyici noktalarından biri uzun yıllardan bu yana bizlere kapalıydı. İhale bedeli dahil toplam 1.7 milyar dolarlık bir yatırımla gerçekleştirdiğimiz Galataport, 2020’de kapılarını açıyor. Yılda 1.5 milyon ziyaretçiyi ağırlayacak bir kruvaziyer limanı inşa ettik. Bir ‘ana liman’ olarak konumlanan Galataport İstanbul; Akdeniz çanağından Karadeniz’e kadar geniş bir coğrafyada da kruvaziyer turizmine hareketlilik getirecek. Yılda 7 milyonu yabancı turist olmak üzere 25 milyon kişiyi ağırlayacak. Sonuç olarak İstanbul’un yeni ve modern yüzü, geçmişle bağını koparmadan dünyada eşi benzeri olmayan bir görsellik üzerinde bir araya geliyor” dedi.

200 YIL SONRA BİR İLK

Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili ise “Galataport İstanbul, ziyaretçilerine pek çok alanda farklı deneyimler sunarak şehrin sosyal yaşamını değiştirecek bir yatırım. Projemiz açıldığında 200 yıldır erişime kapalı olan sahil şeridi, buraya gelen yerli ve yabancı turistlere adeta bir zamanda yolculuk deneyimi yaşatacak. İşte bu yüzden Galataport İstanbul bir liman projesi olmanın ötesinde anlamlar taşıyor” dedi.

PEK ÇOK FONKSİYONU VAR

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Hüsnü Akhan da “1.2 km sahil şeridinde yer alan Galataport, bir zamanlar İstanbul’un ticaret merkezi olan Karaköy’e eski ruhunu tekrar kazandıracak. Bu projeye Doğuş ve Bilgili ortaklığıyla imza atmak bizler için bir gurur vesilesidir. Galataport İstanbul, kültür-sanattan gastronomiye, turizmden alışverişe kadar pek çok farklı fonksiyona sahip olacak” dedi.