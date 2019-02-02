13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2086
  • 5,9738
  • 220.649
  • 102.937
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

GAP istihdamı artırdı, göçü azalttı 

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki yatırımlar sayesinde bölge kentlerinde istihdam artarken, göçün de yaklaşık büyük oranda azaldığı bildirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) Başkanı Sadrettin Karahocagil, yaptığı açıklamada, bölgede daha çok inşaat, altyapı, turizm ve hizmet alanlarında yatırımların yoğunlaştığını ifade etti. Bölgede bugün gelinen noktada işsizlik rakamlarının çok daha iyileştiğini gördüklerini anlatan Karahocagil, ‘’Bölge ilerindeki işsizlik rakamları, yatırımlar öncesine göre hemen hemen yarı yarıya düştü, yüzde 20’lerden yüzde 10’lara kadar indi. Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi kentlerdeki işsizlik rakamları ise Türkiye ortalamasının altına geriledi. Türkiye’de 2017 yılında işsizliğini en fazla düşüren illerin başında Şanlıurfa ve Diyarbakır geldiğini biliyoruz.” dedi.   

2 MİLYON İSTİHDAM 

Karahocagil, devletin ve hükümetin izlediği destek ve teşvik programları sayesinde bölge illerinde ciddi istihdam oluşturulduğunu belirterek, GAP yatırımları öncesinde bölgede oldukça az olan sigortalı çalışan sayısının şu anda bu rakamın 2 milyonu aştığını kaydetti. Artan yatırımlarla beraber bölgede artık daha fazla kalifiye elemana ihtiyaç duyulduğunu da değinerek Karahocagil, “Eskiden kamyonlarla insanlar bu bölgelerden Çukurova’ya pamuk toplamaya giderdi. Şimdi bunlar çok küçük rakamlara inmiş durumda. Şanlıurfa’da mevsimlik göç çok azalmış durumda, ama bölgenin kuzeyinde yer alan illerimizde halen mevsimlik göçler söz konusu. Adıyaman ve Diyarbakır’ın kuzeyinde halen mevsimlik göçler kısmi olarak var. Göç tersine dönmese de rakamlarda çok ciddi düşüş oldu. Bölge illerindeki göç rakamları GAP yatırımları öncesine göre 4 kat düştü. Bu rakamlar Doğu Karadeniz’den, Orta Anadolu’dan veya Orta Karadeniz’den çok daha iyi durumda.” 

İsveç´te hamile siyahi kadına metro görevlilerinden şiddet

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Meclis siber saldırılara karşı düğmeye bastı

Meclis siber saldırılara karşı düğmeye bastı

TİKA İtalya'daki Türk şehitliği ve mescidini ihya etti

TİKA İtalya'daki Türk şehitliği ve mescidini ihya etti

'Sakin kent' renkli görüntülere sahne oldu

'Sakin kent' renkli görüntülere sahne oldu

Başkan Erdoğan, minibüsçülerle sohbet etti

Başkan Erdoğan, minibüsçülerle sohbet etti

Ruhani'den ABD'ye 'Instex' göndermesi: Karar bizi mutlu etti

Ruhani'den ABD'ye 'Instex' göndermesi: Karar bizi mutlu etti

Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi

Belçika'da Türklerin işlettiği kafeye saldırı

Belçika'da Türklerin işlettiği kafeye saldırı

Galatasaray ağır yaralı

Galatasaray ağır yaralı
 

POPÜLER HABERLER

Kılıçdaroğlu, Nurettin Soyer taraftarı çıktı

Kılıçdaroğlu, Nurettin Soyer taraftarı çıktı

Bakan Akar sınır birliklerin komutanlarıyla görüştü

Bakan Akar sınır birliklerin komutanlarıyla görüştü

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen modüler üs bölgelerinin sayısı artıyor

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen modüler üs bölgelerinin sayısı artıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA